Review: Bowers & Wilkins Px8 S2 – NC-koptelefoon met ultieme focus op muziekweergave

Geweldig met muziek
‘It’s all about the music’. Dat lijkt wel de teneur te zijn als je kijkt naar hoe de Bowers & Wilkins Px8 S2 positioneert. Maar bij het bekijken van ‘Mission Impossible: Final Reckoning’ via Apple, toonde de Bowers & Wilkins zich ook geschikt om een filmsoundtrack machtig over te brengen. Bij het fragment op en rond het vliegdekschip, worden jetmotoren en vooral de iconische MI-muziek met veel body gebracht. De betere aansturing en drivers zorgen voor meer controle bij momenten dat het geluid complexer wordt. Er is een mooi gevoel van diepte, met dialogen los worden neergezet van geluidseffecten in de verte. Fijn luisteren, dat merkten we ook tijdens de trans-Atlantische vluchten die we met deze Px8 S2 namen. Zowel met actiefilms, als met de intense dialooggedreven drama die ‘Frost/Nixon’ is.
Andere topmodellen (zoals de JBL Tour One Pro M3, Apple AirPods Max of Sony’s WH-1000XM6) komen met een ruimtelijk geluid-functie. Dat heb je hier nog niet. Bowers & Wilkins zegt ook dat spatial audio bij hen anders dan zal dan bij de eerder vermelde rivalen, die meestal op Dolby- of Dirac-technologie vertrouwen. Het wordt afwachten hoe spatial audio bij de Px8 S2 presteert, maar het Britse bedrijf zegt dat ze zelf een alternatieve format ontwikkelen die niet gaat voor een surroundervaring maar eerder voor een grootse klank. De nadruk ligt daarbij op muziekweergave, mogelijk komt er ook een modus voor film. Maar het zal geen ‘surround’ bieden. Wordt vervolgd.
Met heel diverse muziek zet de Px8 S2 iets heel overtuigend neer, heel wat evenwichtiger dan de Px8 die ook in de testruimte aanwezig was. De kloof met de Px7 S3 is wat mij betreft kleiner. Er zijn weinig werken die nog meer wijds klinken dan ‘Fanfare for the Common Man’ van Aaron Copland in de versie van de Los Angeles Philharmonic en dirigent Zubin Mehta, een indruk die deze koptelefoon moeiteloos overbrengt. De vele blazers en hoorns die op grote afstand spelen worden hier met veel textuur en kracht gebracht. Bij een goedkopere hoofdtelefoon kan dit werk z’n episch karakter helemaal verliezen door compressie, maar de Px8 S2 doet het gewoon. Ook de fijnere kantjes van de strijkers van ‘Appalachian Spring: I. Very Slowly’ verschijnen vloeiend, zonder extreem hoogdetail te accentueren. Een klassiek werk zoals dit klinkt vaak niet zo geweldig op een NC-hoofdtelefoon, maar de Px8 S2 toont zich hier meer een hifi-apparaat dan mainstream-oplossing voor onderweg.
De basis van dit alles is de gecontroleerde bassen die de Carbon Cone-drivers leveren. Hierdoor kan een gitaarmuur zoals bij ‘My Mind is a Mountain’ machtig maar ook gedetailleerd verschijnen, met daaronder een drum dit met veel slam en impact overkomt. Tegenover de iets doffere, lossere weergave van de WH-1000XM6 zet Bowers & Wilkins hier iets heel wat luchtiger neer. Je kunt met de equalizer in de app natuurlijk de tuning aanpassen naar smaak, maar zelfs bassheads zullen de strakke beats bij ‘Mega Mega Mega’ op ‘DJ Kicks’ van Modeselector appreciëren. Dit nummer was fijn om te beluisteren omdat het opzwepende ritme perfect werd neergezet, met veel controle maar ook lucht. En wat een geweldige impact van de drums bij ‘Source’!
Bovenstaande werd beluisterd met aptX Lossless, met een Creative BT-W6-dongle die met een iMac verbonden was. Geen discussie over de kwaliteit die er dan geboden werd, maar ook met een Samsung Galaxy S24 Ultra en de reguliere aptX waren de prestaties van de Px8 S2 zeer goed te noemen.
