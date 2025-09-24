Review: Bowers & Wilkins Px8 S2 – NC-koptelefoon met ultieme focus op muziekweergave

Klassiekere kleurenkeuzes

Van de Px8 is er een knappe donkergroene editie in de testruimte aanwezig, en je kunt in de winkels zelfs een Burgundy-uitvoering met goudkleurige accent vinden. En dan is er nog de gave grijs-oranje McLaren Edition. Bij de S2-editie komt Bowers & Wilkins een stuk conservatiever uit de hoek. Er zijn twee klassiekere uitvoeringen: Onyx Black en Warm Stone. Bij het eerste wordt een eerder matzwarte afwerking gecombineerd met aluminium elementen met een donker tintje. Warm Stone huwt dan weer een lichtbruin leder met naakter aluminium. Minder keuzes dus qua kleuren, maar het zou ons niet verbazen als er op termijn nog andere verschijnen. Een Px8 S2 McLaren Edition, ook dat lijkt wel heel waarschijnlijk.

Hoewel het ontwerp op veel vlakken getweakt is, hanteert de Px8 S2 wel een herkenbare designtaal. De ovale uiteindes van de driverbehuizingen uit geborsteld metaal met daarop het Bowers & Wilkins-logo bijvoorbeeld, is zo een vertrouwd kenmerk. De beugeldelen die de driverbehuizing verbindt met de hoofdbeugel is nog iets dat echt prachtig getekend is. Dit onderdeel is deels opengewerkt, waardoor je de kabel tussen de twee drivers ziet liggen. Een leuke vondst, want door te kiezen voor een verfijnde kabelmantel is deze beugel een fraai designding geworden. Het blijft ook functioneel een slim design, met twee scharnierpunten die veel bewegingsvrijheid bieden zodat een pasvorm vinden niet uitdagend is. De beweging is bovendien heel vloeiend en secuur, wat vertrouwen geeft dat het duurzaam gebouwd is.

De vorm van de Px8 S2 maakt dit wat ons betreft een van de mooiste draadloze koptelefoons op de markt. Maar ook de gekozen materialen spelen een grote rol om het luxegevoel op te krikken. Er is onder meer voor nappaleder gekozen en ook de metalen oppervlaktes zijn foutloos afgewerkt – maar dat moet ook echt op dit prijspunt. Dit is ook een verschilpunt met de goedkopere Px7 S3.

Ook de bijhorende case is van hoge kwaliteit. Het is hard genoeg om de hoofdtelefoon te beschermen en ziet er ook wel chiquer uit. De ruwere textiel is wel wat vuilgevoelig. Handig is het interne afgesloten vakje waarin je twee kabels terugvindt. Omdat de hoofdtelefoon iets dunner is, is ook de case een tikje compacter. Het is nu niet wereldschokkend anders, maar elke millimeter is handig als je enkel met een carry-on-tas reist.