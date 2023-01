Bowers & Wilkins introduceert de nieuwe Pi7 S2 en Pi5 S2 in-ears

De Pi7 S2 en Pi5 S2 zijn draadloze oordopjes van Bowers & Wilkins. Het is de tweede generatie van deze oortjes en ze zijn op diverse vlakken verbeterd. De eerste generatie verscheen bijna twee jaar geleden. Over de eerste generatie van deze Bowers & Wilkins-oortjes waren we erg tevreden. De originele Pi7 kreeg niet voor niets een Excellent Award in onze review. Nu is daar dus de tweede generatie met de Pi7 S2 en Pi5 S2.

De Pi7 S2 en Pi5 S2 bouwen voort op de status van hun voorgangers. Zo is het bluetooth-bereik uitgebreid tot 25 meter en zorgt de antenne voor een verbeterde en stabielere draadloze verbinding. De batterijduur is ook verbeterd. Je kunt op beide modellen nu vijf uur luisteren zonder opladen. Dankzij snelladen zorgt 15 minuten laden voor twee uur luisteren. De oplaadcases zorgen voor nog eens 16 uur luisteren bij de Pi7 S2 en 19 uur voor de Pi5 S2. Uiteraard is ook de Music-app van Bowers & Wilkins weer van de partij.

Verbeterd geluid

Die vooruitgang moet je ook zien bij de geluidsweergave. De Pi7 S2 is het echte high-end model van de twee en komt met speciaal ontworpen 9,2mm drivers gekoppeld aan een hoogfrequente balanced armature driver. Elk van de vier drivers in het systeem wordt actief door zijn eigen versterker aangestuurd. Dit True Wireless-model ondersteunt Qualcomm aptX Adaptive voor 24-bits/48kHz draadloze geluidsoverdracht. Adaptive Noise Cancellation monitort en analyseert automatisch de omgeving en past zich daar automatisch op aan. Het ANC-systeem werkt met zes microfoons, oftewel drie per oordopje.

Ook de Pi5 S2 komt met de speciaal ontworpen 9,2mm drivers. De Pi5 S2 ondersteunt aptX draadloze geluidsoverdracht en ondersteunt daarmee een geluidsweergave van cd-kwaliteit. Met de Pi5 S2 maak je gemakkelijk gebruik van de ruisonderdrukking met Ambient Pass-Through-stand. Het model heeft twee ingebouwde microfoons per oordopje voor telefoongesprekken.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Pi7 S2 en Pi5 S2 in-ear oordopjes zijn verkrijgbaar vanaf 25 januari 2023 via bowerswilkins.com en bij geselecteerde dealers.