De Px8 S2 is uitgerust met nieuwe 40 mm Carbon Cone drivers die zorgen voor een helder en gedetailleerd geluid. In combinatie met de nieuwste aptX Adaptive en aptX Lossless technologieën, levert de koptelefoon draadloze audio in hoge resolutie (24-bit/96 kHz). De drivers zijn onder een hoek geplaatst, wat bijdraagt aan een verbeterd stereobeeld.

Het ontwerp van de Px8 S2 is aanzienlijk slanker dan zijn voorganger, wat zorgt voor een comfortabelere pasvorm en een compacter draagetui. De afwerking met zacht nappaleer en een tactiele aluminium constructie straalt pure luxe uit. De koptelefoon is verkrijgbaar in de kleuren Onyx Black en Warm Stone.

Een van de meest opvallende upgrades is de actieve ruisonderdrukking (ANC). Een nieuw systeem met acht microfoons optimaliseert niet alleen de ANC-prestaties, maar verbetert ook de gesprekskwaliteit aanzienlijk met de ADI Pure Voice-technologie.

De batterijduur bedraagt 30 uur met ANC ingeschakeld, en een snelle oplaadbeurt van 15 minuten levert tot zeven uur extra luisterplezier. Met deze combinatie van prestaties, comfort en design wil Bowers & Wilkins een nieuwe norm stellen in de wereld van draadloze audio.