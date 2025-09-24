Nieuws Audio Hoofdtelefoons

De nieuwe Px8 S2 van Bowers & Wilkins: de nieuwe standaard in draadloze koptelefoons

24 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
B&W – David Beckham – Px8 S2 Onyx Black 1- 16×9

Bowers & Wilkins heeft zijn nieuwste paradepaardje onthuld: de Px8 S2. Deze premium draadloze koptelefoon bouwt voort op het succes van de Px7 S3 en belooft een hoge geluidskwaliteit, geavanceerde technologie en een luxueus design. De Px8 S2 is nu verkrijgbaar voor €729.

Bowers Wilkins hoofdtelefoon

De Px8 S2 is uitgerust met nieuwe 40 mm Carbon Cone drivers die zorgen voor een helder en gedetailleerd geluid. In combinatie met de nieuwste aptX Adaptive en aptX Lossless technologieën, levert de koptelefoon draadloze audio in hoge resolutie (24-bit/96 kHz). De drivers zijn onder een hoek geplaatst, wat bijdraagt aan een verbeterd stereobeeld.

Het ontwerp van de Px8 S2 is aanzienlijk slanker dan zijn voorganger, wat zorgt voor een comfortabelere pasvorm en een compacter draagetui. De afwerking met zacht nappaleer en een tactiele aluminium constructie straalt pure luxe uit. De koptelefoon is verkrijgbaar in de kleuren Onyx Black en Warm Stone.

Een van de meest opvallende upgrades is de actieve ruisonderdrukking (ANC). Een nieuw systeem met acht microfoons optimaliseert niet alleen de ANC-prestaties, maar verbetert ook de gesprekskwaliteit aanzienlijk met de ADI Pure Voice-technologie.

De batterijduur bedraagt 30 uur met ANC ingeschakeld, en een snelle oplaadbeurt van 15 minuten levert tot zeven uur extra luisterplezier. Met deze combinatie van prestaties, comfort en design wil Bowers & Wilkins een nieuwe norm stellen in de wereld van draadloze audio.

Reacties (0)

Lees meer

Pieter_Acteur Six Triple Eight filmscene_©Netflix Create
Achtergrond Digital Movie Create 20 augustus 2025

Achtergrond: Vaardigheden van acteurs

20 augustus 2025
herQs Blaze 20
Acties 24 mei 2025

Maak kans op een herQs Blaze of Yaber T2 Plus Keith Haring limited edition

24 mei 2025
Hisense tv 3 Beeld
Gesponsord Beeld Lcd led tv's Oled tv's 14 juli 2025

Hisense: meer dan een halve eeuw pionier in beeld en geluid (ADV)

14 juli 2025
beste-games-mario-kart-world-1 Entertainment
Tips en advies Entertainment Gaming 22 juni 2025

Beste games van dit moment – deel 36 (zomer 2025)

22 juni 2025
Gemini Live Mobile
Nieuws Mobile Android 17 maart 2025

Gemini gaat Google Assistant nu toch echt vervangen

17 maart 2025
T A Symphonia Audio
Nieuws Audio Netwerk en streaming Receivers en versterkers 06 maart 2025

Nieuwe all-in-one van T+A mikt op premiummarkt

06 maart 2025
SwitchBot Video Doorbell Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 21 september 2025

Review: SwitchBot Video Doorbell – Videodeurbel met extern display

21 september 2025
Blink Outdoor 4 Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 17 april 2025

Blink Outdoor 4 gaat twee jaar mee zonder opladen

17 april 2025