Nova Filmfestival met jong filmtalent en de beste niet-commerciële films

Jong talent op het grote scherm

Op zondag 23 november is het podium speciaal voor jonge makers tot en met 25 jaar tijdens het NOVA Jonge Filmers Filmfestival. Deze jonge talenten presenteren hun korte films, van speelfilms tot documentaires, animaties en videoclips. Ook worden er prijzen uitgereikt in verschillende leeftijdscategorieën en voor de beste schoolproducties. Bezoekers kunnen daarnaast deelnemen aan een inspirerende workshop over het maken de film Bezuidenhout van Wouter Hermans en Lisanne Hoefnagels vertelt hoe haar verhaal een bioscoopfilm werd. Een unieke kans om de filmmakers van morgen te ontmoeten en hun werk op het grote scherm te bewonderen.

Het beste van amateurfilm Nederland

Op zaterdag 22 en zondag 23 november draait in Theater 1 het NOVA Filmfestival met de beste niet-commerciële films van het afgelopen jaar. Deze films zijn geselecteerd op regionale festivals en beoordeeld door een vakjury. Veel makers zijn zelf aanwezig om hun werk te introduceren en na afloop met het publiek in gesprek te gaan.

Het NOVA Filmfestival wordt afgesloten met de feestelijke prijsuitreiking. De jury maakt dan bekend welke films in de prijzen vallen en welke filmmakers het Bronzen Manenschaap en de SuperNOVA’s ontvangen, de prijzen voor de beste films van het festival.

Over het festival

Het NOVA Filmfestival en het NOVA Jonge Filmers Filmfestival worden volledig georganiseerd door vrijwilligers van filmbond NOVA. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Beeld & Geluid, Filmtheater Hilversum, Lidl, 123inkt, Bloom&Wolf, Digital Movie, Fonds voor Cultuur Participatie, Interpolis, Jalema, WeShootIt, Xenos en Filmbond NOVA.