Pro-Ject lanceert platenspeler in samenwerking met Metallica

De Pro-Ject Metallica Limited Edition Turntable, zoals de platenspeler volledig heet, komt deze zomer op de markt in een gelimiteerde oplage. Volgens de fabrikant heeft Metallica bewust voor Pro-Ject gekozen om een draaitafel op de markt te brengen. Het is dan ook geen dertien-in-een-dozijn draaitafel van bedenkelijke kwaliteit, zoals we vaak nog wel eens zien bij andere modellen met een bepaald thema, maar kenmerkt zich echt door de kwaliteit waar Pro-Ject bekend om staat.

De stijl van de band komt terug in de behuizing van de draaitafel. Geen saai vierkant of een rechthoek, maar het Metallica-logo met een spiegelende afwerking aan de bovenkant en een metalen bovenplaat. Ook de overige specificaties lijken prima in orde te zijn.

Technische kenmerken Metallica draaitafel

Pre-adjusted Pick it S2 C cartridge & SME headshell

8,6″ S-shape aluminium tonearm

Tracking force & anti-skating fully adjustable

Heavy MDF plinth in unique Metallica design

Mirror finished, metal top plate

Heavy glass platter & aluminium sub platter

Metal drive pulley

Height-adjustable metal feet

Precision belt drive with electronic speed control

Premium semi-symmetrical phono cable with metal connectors

Gold plated RCA connectors

Speed: 33, 45/(78) (electronic speed change)

Drive principle: belt drive with electronic speed control

Dimensions: 430 x 120 x 430mm (WxHxD)

Weight: 4,5 kg

Prijs en beschikbaarheid

In juli 2022 is de Metallica Limited Edition Turntable van Pro-Ject in gelimiteerde oplage verkrijgbaar voor 1.499 euro.