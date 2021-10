Philips brengt TAW8506 DTS Play-Fi subwoofer uit voor 399 euro

De TAW8506 is niet zomaar een subwoofer voor bij een audiosysteem. Dit model beschikt namelijk over DTS Play-Fi en kan draadloos communiceren met andere Play-Fi-producten. Dat betekent dat de subwoofer draadloos verbonden kan worden met de mid-end en high-end televisies van Philips, die voorzien zijn van Play-Fi. Ook kan de subwoofer communiceren met de eerder gelanceerde Play-Fi-speakers van het merk. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld een 5.1-kanaals audiosysteem op te zetten dat geheel draadloos werkt. De luidspreker is momenteel compatibel met onderstaande televisies.

Philips OLED986

Philips OLED936

Philips OLED856

Philips OLED806

Philips OLED706

Philips PML9636

Philips PML9506

Verder is de subwoofer voorzien van een zilverkleurige afwerking, een reflexpoort aan de achterzijde en afmetingen van 240 x 390 x 400 mm. De woofer heeft een formaat van 203,2 millimeter en een frequentierespons tussen de 40 en 150 Hz. De impedantie bedraagt 3 Ohm en het vermogen is gemeten op 150 Watt RMS. De subwoofer is overal in de ruimte te plaatsen, mits er een stopcontact in de buurt is.

De TAW8506 is in te stellen middels de Philips Sound-app of de officiële DTS Play-Fi, die grotendeels vergelijkbaar zijn. De subwoofer kan inmiddels in Duitslang gekocht worden voor een prijs van 399 euro. De verwachting is dat de luidspreker binnenkort ook in de Nederlandse schappen staat.