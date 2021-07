Op bezoek bij Sonus faber en Maserati: Italiaanse klasse onderweg

Met de hand gemaakt in Italië

Het eerste deel van onze trip naar Italië bestond uit een fabrieksbezoek bij Sonus faber zelf, in het relatief kleine Vicenza. Na een middag cultuursnuiven en een avond kennismaken onder het genot van Italiaanse wijnen en lekkernij trokken we met een kleine groep journalisten richting een fabrieksterrein buiten de stad. Sonus faber is hier al lange tijd gevestigd, al is begin deze eeuw een geheel nieuw pand gebouwd om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen. Het is geen groot pand, maar Sonus faber staat dan ook niet voor massaproductie, zoals het bezoek aan de productielijn later op de dag ook zou tonen.

Allereerst kregen we een uurtje onderricht in de geschiedenis van het merk, van de eerste luidspreker tot aan de meest recente, high-end luidsprekers. Zonder in details over elk model en de voorgeschiedenis ervan te duiken kunnen we zeggen dat Sonus faber van de eerste luidspreker tot het laatste model dat gepresenteerd is volledig in het teken staat van de beste kwaliteit van alleen maar vakmensen. In de loop der jaren zijn de designs wat aangepast en komen de luidsprekers in verschillende soorten en maten, maar bijvoorbeeld het kenmerkende walnoothout zien we in diverse modellen nog steeds terug.

De productielijn van Sonus faber is relatief klein, met in drukke tijden tientallen werknemers op de vloer. Ieder heeft zijn expertise, en dat moet ook wel aangezien alles met de hand gemaakt wordt. Elke luidspreker heeft zijn eigen ruimte of deel van een grote ruimte, waar in groepjes gewerkt wordt aan de assemblage. Wat vooral opvalt is het ontbreken van machines. Geen robots om behuizingen te verplaatsen, geen geautomatiseerde processen, puur handwerk. Ook wordt nagenoeg alles in huis of in de omgeving gemaakt. Zelfs de houtfabriek voor de behuizingen bevindt zich op een steenworp afstand van de fabriek. Niet alleen om de Italiaanse kwaliteit te waarborgen, maar vooral ook om de controle over het proces te houden. Alles moet binnen de specs vallen en iedereen die bij het proces betrokken is kan rekenen op hoge kwaliteitseisen vanuit de fabrikant. Op de productievloer wordt ijverig gewerkt, van het plaatsen van de elektronica in de kasten tot het steken van het leer om de behuizing.