Octavio lanceert connected hifi-luidspreker Maestro

Ontworpen met zorgvuldig geselecteerde high-end componenten, zorgt de geïntegreerde audiotechnologie van Octavio Maestro ervoor dat de muziekweergave trouw is aan de visie van de artiest, aldus het bedrijf zelf. De 13cm Kevlar drivers bieden een zeer nauwkeurige geluidsweergave. Ze zijn zowel licht als stijf en garanderen een perfecte weergave van het midden bereik en de lage tonen. De metalen Cone vermindert vervorming en wist mogelijke turbulenties. En naast het accentueren van de ruimtelijkheid van het geluid, vermijden de twee passieve luidsprekers potentiële problemen van de Bass Reflex.

Octavio Maestro gebruikt Wi-Fi Lossless geluidstechnologie om ervoor te zorgen dat uw audio zonder verlies of interferentie wordt uitgezonden. In tegenstelling tot Bluetooth past Wi-Fi geen compressie toe op het audiosignaal. De Octavio Maestro is niet alleen compatibel met alle audioapparatuur (cd-speler, platenspeler, enz.), maar is ook geschikt voor het bekijken van films en series, door hem rechtstreeks op de televisie aan te sluiten.

Met de Octavio Virtuose mobiele applicatie kun je navigeren om alle inhoud te vinden. Muziek in Lossless kwaliteit wordt gestreamd van Qobuz, Spotify, Deezer, Apple Music of Tidal. Stream alle content vanaf je Apple-apparaat met AirPlay 2, of nodig je vrienden uit om direct via Bluetooth verbinding te maken met je audiosysteem.

De Octavio Maestro luidspreker in Mono is verkrijgbaar voor 599 euro, waaraan een aluminium akoestische grille kan worden toegevoegd, voor een totale prijs van 639 euro. Er zijn twee modellen beschikbaar: een licht en een zwart model. Het stereo paar is beschikbaar voor pre-order voor een prijs van 1.199 euro (aluminium akoestische grille inbegrepen).