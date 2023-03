Nothing Ear 2-oordoppen officieel aangekondigd

De Nothing Ear 2 is officieel onthuld door het Chinese bedrijf. Dit is een setje draadloze oordoppen die beschikken over ruisonderdrukking. Aan de buitenkant zie je het er niet van af dat je te maken hebt met een opvolger van de Ear 1. Zowel de oordoppen als de oplaadcase zijn transparant, waardoor je de interne onderdelen ziet zitten.

Wanneer je beide setjes oordoppen op papier met elkaar vergelijkt, dan lijken er ook geen grote verschillen tussen beide producten te zitten. Wel zijn er dit keer een aantal functies aanwezig die simpelweg leuk zijn om te hebben, zoals ondersteuning voor bluetooth multipoint.

Handige functies op Nothing Ear 2

Met die functionaliteit is het mogelijk de Nothing Ear 2 te koppelen aan twee apparaten, zodat je er gemakkelijk tussen kunt wisselen. Denk dan aan een smartphone en een laptop. Kom je net aan op je werk nadat je via je smartphone muziek geluisterd hebt, dan schakel je moeiteloos over om deel te nemen aan allerlei digitale meetings op je laptop.

Daarnaast is er een fittest aanwezig. Die zegt niets over je gezondheid, maar kan je wel helpen bij het uitzoeken van de juiste oordoppen die in je gehoorkanaal zitten. Sommige doppen zijn kleiner of groter, waardoor ze beter in de ingang blijven zitten wanneer je ze draagt. De test kan helpen bij het bepalen van de grootte.

De belangrijkste zaken, zoals de grootte van de drivers en de accu, zijn nagenoeg onveranderd gebleven. Of ze ook beter klinken, moet blijven uit de recensies. De eerste geluiden klinken in elk geval positief. Ook op het gebied van vervelende bugs lijkt de Nothing Ear 2 beter te scoren.

De oordoppen zijn vanaf nu beschikbaar via de website van Nothing, voor een bedrag van 149 euro. Vanaf volgende maand kun je de oordoppen ook bij andere winkels aanschaffen.