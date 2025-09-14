Nieuws Audio Luidsprekers

Bowers & Wilkins brengt 801 Abbey Road Limited Edition uit

14 september 2025 4 Minuten 0 Reacties
Bowers & Wilkins Abbey Road 801

Abbey Road is onlosmakelijk verbonden met grote namen als The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Amy Winehouse, Adele en nog vele anderen. Ook Bowers & Wilkins heeft sterke banden met de muziekstudio, en dat al 45 jaar lang. Om dat te vieren brengt het Britse merk iets heel exclusief uit…

801 Abbey Road Limited Edition Bowers Wilkins

Voor de marketingafdeling van Bowers & Wilkins is de link met Abbey Road natuurlijk heel nuttig. Maar de relatie is toch dieper dan dat. Het begon helemaal terug in 1979, toen de luidsprekerbouwer onder leiding van John Bowers de allereerste 801 ontwikkelde. Een huzarenstukje, de technici kregen de opdracht om een weergever te ontwikkelen zonder rekening te houden met de gewoonlijke beperkingen op vlak van budget of design. Die opdracht namen ze ter harte.

De 801, toen al voorzien van de kenmerkende aparte behuizing voor de tweeter, was de eerste telg van wat later de iconische 800 Series zou worden. “De ingenieurs van Abbey Road begrepen onmiddellijk de waarde van die speaker en namen het fulltime over als hun favoriete monitor”, luidt de bedrijfsgeschiedenis. Een mooie opsteker voor Bowers & Wilkins, want de studio had op dat punt al enorm veel muzikale geschiedenis meegemaakt. Het opende reeds in 1931 de deuren, wellicht de eerste opnamestudio die voor dat doel gebouwd werd. Sindsdien hebben Studio One, Two en Three, samen met drie kleinere ruimtes, heel veel grote namen op bezoek gekregen.

Over de jaren heen verschenen er verschillende 800-generaties, die telkens de grenzen verlegden van wat een vlaggenschip-speaker kon leveren. Bowers & Wilkins bleef sterk investeren in verdere R&D, wat resulteerde in behuizingen die met heel gesofistikeerde technieken werden gebouwd en nieuwe drivertechnologieën. Na het ontwikkelen van de 801, besloot Bowers & Wilkins daar sterk de nadruk op te leggen. Dat deed het door de oprichting van de Steyning Research Establishment in 1980, met pas enkele jaren geleden een verhuis naar een nieuwere Southwater Research Establishment.

In 2005 werd een grote stap gezet met de lancering van de eerste ‘Diamond’ 800 Series. Die naam kwam door het gebruik van diamantstof dat op de tweeteroppervlakte werd afgezet, wat een lichte maar ook rigide conus opleverde. In 2015 volgde de allergrootste vernieuwingsoperatie, naar de D3-generatie. Het iconische uiterlijk werd nog meer een feit. Het ‘turbinehoofd’ met de midrange-driver, de tweeter-on-top in een lange tapse aluminiumbuis en de luidsprekerkast die sierlijk gebogen is. Met de D4-generatie die in 2021 werd gelanceerd is de 800 Series helemaal up-to-date gemaakt, met in 2023 de lancering van twee D4 Signature-modellen die qua afwerking en verfijning de cross-over nog een sprong maakten.

Rood als hommage

Doorheen al die veranderingen is Abbey Road de rode draad gebleven. De muziekstudio bleef de 800 Series gebruiken. Er is bijvoorbeeld die heel bekende foto van John Williams en George Lucas die in een controlekamer naar opnames van de Star Wars: The Phantom Menace-soundtrack luisteren. De redactie trok op zijn beurt enkele jaren geleden naar de legendarische locatie voor de lancering van de D4, en kwamen we daar in de wandelgangen voorgaande modellen tegen. De band is duidelijk heel innig.

De nieuwe 801 Abbey Road Limited Edition viert die langdurige samenwerking. Het is een aangepaste versie van de 801 D4 die in een gelimiteerde oplage verschijnt. Slechts 140 paren worden gebouwd, wat het een bijzonder exclusief gegeven maakt. Kopers krijgen een paar 801 speakers die heel uniek zijn. De kast is voorzien van een speciale Vintage Walnut-afwerking die volgens het merk geïnspireerd is op het interieur van de verschillende studioruimtes. Aan de bovenkant van de kast is er een weelderig rood leder van Connolly aangebracht, een verwijzing naar twee typische Abbey Road-elementen: de aankleding van Studio Two en de rode stoelen die in de opnamestudio verspreid zijn. Connolly is overigens een regelmatige partner van Bowers & Wilkins; het leverde ook de lederen afwerking op de D4 Signature-modellen. Achteraan op de Abbey Road Limited Edition is er een metalen plaatje voorzien met het Abbey Road-logo en het opschrift ‘1 van slechts 140 paren’.

Een paar 801 Abbey Road Limited Editions kost 60.000 euro, een stap hoger dan de ‘gewone’ 801 D4 of de Signature D4-uitvoering. Het is dan ook bedoeld als iets heel exclusief. Om dat aan te geven, krijgen kopers ook een speciaal boek gevuld met nog nooit eerder geziene foto’s die de geschiedenis van Abbey Road en Bowers & Wilkins vertelt.

