Bowers & Wilkins brengt 801 Abbey Road Limited Edition uit

Voor de marketingafdeling van Bowers & Wilkins is de link met Abbey Road natuurlijk heel nuttig. Maar de relatie is toch dieper dan dat. Het begon helemaal terug in 1979, toen de luidsprekerbouwer onder leiding van John Bowers de allereerste 801 ontwikkelde. Een huzarenstukje, de technici kregen de opdracht om een weergever te ontwikkelen zonder rekening te houden met de gewoonlijke beperkingen op vlak van budget of design. Die opdracht namen ze ter harte.

De 801, toen al voorzien van de kenmerkende aparte behuizing voor de tweeter, was de eerste telg van wat later de iconische 800 Series zou worden. “De ingenieurs van Abbey Road begrepen onmiddellijk de waarde van die speaker en namen het fulltime over als hun favoriete monitor”, luidt de bedrijfsgeschiedenis. Een mooie opsteker voor Bowers & Wilkins, want de studio had op dat punt al enorm veel muzikale geschiedenis meegemaakt. Het opende reeds in 1931 de deuren, wellicht de eerste opnamestudio die voor dat doel gebouwd werd. Sindsdien hebben Studio One, Two en Three, samen met drie kleinere ruimtes, heel veel grote namen op bezoek gekregen.

Over de jaren heen verschenen er verschillende 800-generaties, die telkens de grenzen verlegden van wat een vlaggenschip-speaker kon leveren. Bowers & Wilkins bleef sterk investeren in verdere R&D, wat resulteerde in behuizingen die met heel gesofistikeerde technieken werden gebouwd en nieuwe drivertechnologieën. Na het ontwikkelen van de 801, besloot Bowers & Wilkins daar sterk de nadruk op te leggen. Dat deed het door de oprichting van de Steyning Research Establishment in 1980, met pas enkele jaren geleden een verhuis naar een nieuwere Southwater Research Establishment.

In 2005 werd een grote stap gezet met de lancering van de eerste ‘Diamond’ 800 Series. Die naam kwam door het gebruik van diamantstof dat op de tweeteroppervlakte werd afgezet, wat een lichte maar ook rigide conus opleverde. In 2015 volgde de allergrootste vernieuwingsoperatie, naar de D3-generatie. Het iconische uiterlijk werd nog meer een feit. Het ‘turbinehoofd’ met de midrange-driver, de tweeter-on-top in een lange tapse aluminiumbuis en de luidsprekerkast die sierlijk gebogen is. Met de D4-generatie die in 2021 werd gelanceerd is de 800 Series helemaal up-to-date gemaakt, met in 2023 de lancering van twee D4 Signature-modellen die qua afwerking en verfijning de cross-over nog een sprong maakten.