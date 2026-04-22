NAD C 589 is een hoogwaardige cd-speler voor veeleisende muziekliefhebbers

22 april 2026
NAD Electronics breidt zijn aanbod uit met de C 589, een cd-speler die zich richt op liefhebbers van fysieke muziekdragers. Het model combineert een robuust loopwerk met moderne digitale audiotechnologie, met als doel een zo nauwkeurig en dynamisch mogelijke weergave van cd’s.

Centraal staat NAD’s Dynamic Digital Headroom (DDH), een techniek die vervorming door inter-sample clipping tegengaat. Dit probleem komt voor bij luid gemasterde cd’s en kan leiden tot harde of gecomprimeerde weergave. DDH herstelt digitale headroom, waardoor dynamische pieken, denk aan drums en vocalen, beter tot hun recht komen en de weergave opener klinkt.

De C 589 maakt gebruik van een hoogwaardige ESS ES9039PRO DAC met QRONO d2a-technologie van MQA Labs. Deze aanpak focust op tijdsdomein-nauwkeurigheid in plaats van traditionele digitale filtering, wat volgens NAD resulteert in meer detail, betere plaatsing en een natuurlijkere klank. Aan boord van de speler vinden we zowel analoge als digitale uitgangen. Naast stereo RCA zijn er gebalanceerde XLR-uitgangen aanwezig. Digitaal zijn coaxiale, optische en AES/EBU-aansluitingen beschikbaar.

De speler beschikt verder over een precisie cd-transport met hoogwaardige laserpickup, een full-color lcd-scherm, CD-Text-ondersteuning en een meegeleverde afstandsbediening. Ook MQA CD-decodering wordt ondersteund. Met een frequentiebereik van 20 Hz tot 20 kHz, een signaal-ruisverhouding van ≥115 dB en een THD van ≤0,005% positioneert NAD de C 589 als serieuze optie in het hogere segment.

Prijs en beschikbaarheid

De NAD C 589 is naar verwachting vanaf juli verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.599 euro.

