Nieuwe versie gaming headset Teufel Cage One gelanceerd

Teufel heeft het druk met de nieuwe gaming headsets, want naast de onlangs gelanceerde Teufel Zola, die je zelf kunt personaliseren, is er nu een goedkopere gaming headset met de naam Teufel Cage One.

Dit is de Teufel Cage One

De nieuwe gaming headset is de goedkoopste van de twee nieuwe gaming headsets. Dit model is een bekabelde over-ear headset voor games, muziek en voor in je thuiskantoor. De koptelefoon komt met fullrange lineaire HD-drivers van 40 mm. Dit moet volgens de fabrikant zorgen voor gebalanceerd geluid en een vette bas. De microfoon heeft een verstelbare arm en de oorkussens zorgen voor een goede passieve ruisonderdrukking. Zo kunnen gamers zich volledig richten op de spelprestaties. Het volume kun je regelen via de bediening op de audiokabel. Zo kun je ook gemakkelijk het volume van de microfoon dempen.

De oorkussens zijn gemaakt met comfort in het achterhoofd, zodat je urenlang kunt gamen of muziek luisteren. Een extra lange audiokabeladapter wordt meegeleverd met aparte audio- en microfoonconnectors, zodat je de headset kunt aansluiten op de achterzijde van je tower-pc.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel Cage One is verkrijgbaar in de kleuren Night Black en Light Grey via de website van Teufel voor een prijs van 79,99 euro.