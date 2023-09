Nieuwe uitgave: Music Emotion oktober 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Dynaudio Contour 30i – Een flamboyante verschijning

Welke luidsprekerfabrikant staat bekend om de hoogst mogelijke continuÔteit binnen al zijn modellen en generaties? Hoewel er hier gelukkig meerdere antwoorden mogelijk zijn, is dit selecte groepje niet bijzonder groot en hint ik in dit geval op de Deense luidsprekerspecialist Dynaudio. Een stabiel en gedreven merk, dat al sinds 1977 de wereld vanuit het Deense Skanderborg voorziet van een indrukwekkend oeuvre aan mooie en vooral bijzonder uitgewogen klinkende luidsprekermodellen. In deze test besteed ik aandacht aan de laatste generatie van de fameuze Dynaudio Contour 30. Een model dat in 2016 is geÔntroduceerd en waar enkele jaren geleden de letter ëií aan is toegevoegd. Dit lijkt een formaliteit maar zorgt voor een understatement zoals alleen Denen dat lijken te beheersen. De buitenkant oogt daarbij nog steeds herkenbaar en vertrouwd, maar onderhuids is alles anders. Zeer recent is hier een nieuwe en unieke afwerkingsvariant aan toegevoegd waarvan Music Emotion de Europese primeur heeft!

REKKORD Audio M600 – Grüße aus dem Schwarzwald

Een REKKORD M600-platenspeler, meer moet dat niet zijn als souvenir uit het Zwarte Woud. Tenzij u een koekoeksklok of een gerookte ham verkiest natuurlijk. Die zijn ook niet te versmaden, maar er zit weinig of geen muziek in. Wat beslist niet gezegd kan worden van de REKKORD M600-platenspeler.

Bowers & Wilkins 805 D4 Signature – Zeer goed wordt nog beter

De D4-generatie van de high-end 800 Series van Bowers & Wilkins is niet eens zo oud. Toch ziet de Britse luidsprekerbouwer dat er nog voldoende verbeteringen mogelijk zijn om nu al een Signature-uitvoering te creÎren. Een sluwe commerciÎle meesterzet of biedt die 805 D4 Signature werkelijk een sonische upgrade?

Mission 770 – Universeel inzetbaar

Soms is het voor mij even schrikken wanneer er apparatuur ter recensie wordt afgeleverd. Zo ook toen een vervoerder aanbelde met de melding dat hij een set Mission 770 luidsprekers kwam afleveren. Achter de beste man stond een forse pallet op mijn tuinpadÖ Ik had me vooraf niet gerealiseerd dat deze luidsprekers zo groot en zwaar waren. Bovendien wordt er standaard een set bijpassende stands meegeleverd die aardig wat gewicht in de schaal leggen. Met vereende krachten wordt de pallet afgestapeld en de dozen naar de woonkamer gebracht. Eenmaal binnen kan het uitpakken een aanvang nemen.

Yamaha True X-BAR 50A (SR-X50A) – Soundbar met flexibele achterspeakers

Yamaha staat bekend om zijn sound projector-soundbars die je herkent aan de YSP-naam. Met de True X-lijn introduceert het echter soundbars die traditionelere technologie huwen met een aantal slimme ideeÎn, zoals losse achterspeakers die je mee op vakantie kunt nemen.

Onkyo TX-RZ50 – Onkyo keert terug met zeer volledige 9.2 AV-receiver

Het is lang stil geweest rond Onkyo, wat vooral op AV-receivervlak spijtig was. Het Japanse merk is echter terug, met wat hulp van de Amerikanen. De TX-RZ50 een 9.2 AV-receiver die wil overtuigen met veel functies, waaronder een volledige versie van Dirac. En dat is best uniek.

Audioexpert Castle – Audioexpert opent deuren hifi-kasteel

Met het Audioexpert Castle bij Nederhemert is er iets uniek gecreÎerd. In een adembenemende omgeving kun je van het allerbeste op gebied van hifi en surround genieten, met topmodellen van de belangrijkste merken. We namen begin zomer een voorproefje en keerden terug voor de plechtige opening.

JL Audio – “Mét subwoofer is altijd beter”

Rond subwoofers hangen veel misverstanden. Dat ze allemaal hetzelfde doen bijvoorbeeld. Of dat een sub enkel nuttig is bij een thuisbioscoop. Maar dat klopt niet. Want zoals een uitgebreide kennismaking met de subwoofers van JL Audio bij Audio TV Centrum Eindhoven Èn thuis aantoonde, is een sub in elke situatie een verrijking. Ook voor muziek en in een stereosysteem.

SHOW: Dutch Audio Event – Nog een paar nachtjes slapen…

Denon PerL – Een gepersonaliseerde luisterreis

Canton Reference serie – Een mijlpaal in geluidskwaliteit

Sennheiser AMBEO Soundbar Mini – Goedkoper & kleiner

THE DEALER: Praalder Audio/Video Centers – Innovatieve klassieker

Toen Ivo van den Broek, hoofdredacteur en mede-eigenaar van Music Emotion, mij onlangs vroeg of ik met Onno Praalder (58) van de gelijknamige winkel een afspraak wilde maken, was ik even stil. De naam Praalder had ik al wel vaker horen vallen en heeft in de wandelgangen ook een goede roep, maar waarom ben ik er dan nog niet eerder geweest? Nu zijn er wel meer winkels in Nederland die ik nog nooit met een bezoek heb vereerd en soms zelfs ook niet eens ken. Maar Praalder blijkt een winkel van dermate formaat te zijn dat je die niet snel over het hoofd ziet. Op het moment dat ik de overigens keurig nette en verzorgde website bekijk, weet ik al snel het antwoord. Ik had deze winkel al veel eerder moeten bezoeken. Want wat te denken van een historie die teruggaat tot 1931 en daardoor dit jaar maar liefst al 92 jaar overbrugt! Dus wat is het geheim van deze nog immer innoverende detaillist?

S&SSEEING: Bezoek aan huis – De Marantz-dokter met de gouden vingers

Wie op zoek gaat naar een topversterker met klassieke looks, krijgt vroeg of laat Marantz in het vizier. De 2330, 2270 en 1060 behoren al decennialang tot de favorieten bij fans van vintage audio. Maar voor sommige liefhebbers is dat niet voldoende. Zij gaan aan de slag met de soldeerbout om hun apparaat nÛg beter te maken, soms geholpen door de ingenieurs van weleer.

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

