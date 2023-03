Nieuwe uitgave: Music Emotion maart 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

Yamaha NS-3000 – De weg naar professioneel geluid

Enkele jaren geleden was de Yamaha NS-5000 voor een langere tijd te gast in de luisterruimte. Sinds enige tijd is er een kleiner model in de vorm van de NS-3000 op de markt. Het grote publiek heeft daar vorig jaar kennis mee kunnen maken op de diverse shows. Het is gelukt om deze luidspreker ook in de luisterruimte te krijgen.

Advertentie

Deze editie staat weer vol met reviews



Hoofdtelefoon: Sennheiser IE 200 – Audiofiele oortjes voor de massa

Sennheiser gelooft duidelijk dat er nog altijd een plaats is voor bekabelde in-ears. En dit ondanks het enorme succes van draadloze TWS-toestellen (True Wireless Stereo). Na een reeks duurdere toestellen in de IE-familie, lanceert het Duitse merk nu een instapmodel dat audiofiel geluid naar de massa belooft te brengen.

Modulaire alles-in-één buizenversterker, phonotrap, DAC en streamer: Thrax Audio Enyo Mk2 – Muziek ontstaat uit stilte

Wanneer ik het over high-end merken heb zullen bij u als trouwe Music Emotion lezer vast een aantal merken te binnen schieten. Toch is de kans groot dat de naam Thrax Audio daar niet in voorkomt. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat het Bulgaarse merk onder leiding van visionair Rumen Artarski al in 2010 is gestart. Maar zoals dat wel vaker gebeurt moeten nieuwe ondernemingen eerst een bepaalde groei doormaken voordat ze hun vleugels uit kunnen slaan. Na een carrière als studiotechnicus en importeur voor verschillende gerenommeerde audio-merken, heeft Rumen zijn ervaring en passie gecombineerd om vervolgens zelf apparatuur te ontwikkelen. Thrax Audio heeft de klassieke buizentechnologie als vast uitgangspunt, maar is in staat om door de combinatie van ultramoderne technieken en materialen een luisterervaring te creëren die opmerkelijk dicht bij het origineel in de buurt komt.

Luidsprekers: KEF LSX II – Design en geluid vormen een mooi koppel

KEF voorziet stelselmatig al zijn speakers met nieuwe technologie. En nu is het de beurt aan de kleine draadloze LSX-speakers. De LSX II behoudt het hippe design, maar krijgt onder de motorkap een nieuw softwareplatform. Tv-geluid kan hij nu ook aan.

Platenspeler: ELAC Miracord 80 – Een écht topmodel voor vinyllovers

Hoewel de meeste audioliefhebbers ELAC als luidsprekerbouwer kennen, zitten platenspelers echt diep in het DNA van het Duitse merk. Dat is minder bekend, omdat het bedrijf decennialang geen draaitafels bouwde. Tot voor kort: met het fonkelnieuwe Miracord 80-topmodel bewijst ELAC dat hun vinyl-comeback menens is.

Interlinks: AudioQuest Black Beauty en Pegasus – De kunst van het weglaten

Na mijn test van de prestigieuze interlinks uit de AudioQuest Mythical Creature-serie, was het de vraag “Wat nu?” voor deze buitengewoon succesvolle Amerikaanse onderneming. Want door de completering met deze drie interlinks was de nieuwe top van het merk immers weer helemaal compleet. Ondanks dat ik het genoegen heb om dagelijks met de prachtige Dragon (interlink en luidsprekerkabel) en Fire (interlinks) te kunnen spelen, is het zeker zo interessant om te onderzoeken hoe het met de recent geïntroduceerde, meer betaalbare nieuwe modellen daaronder zit. Toevallig word ik daarvoor op mijn wenken bediend door de kortgeleden geïntroduceerde Mythical Horses-collectie. Hoewel deze op het moment van dit schrijven uit nog maar twee modellen bestaat, gaat het hier om misschien wel de grootste stap van dit veelzijdige merk tot op heden!

AV-receiver: Marantz Cinema 70s – Slank en in het nieuw

Advertentie

Met de Cinema 70s blijft Marantz iets unieks doen: een slanke AV-receiver bieden op halve hoogte van de meeste andere AV-receivers. Dit slimline toestel krijgt meteen een forse opsmukbeurt, met een overstap naar de nieuwe designtaal van het merk. En hoera: eindelijk is de tv-interface aangepast aan 4K-schermen.

Draagbare hifi-speaker: Devialet Mania Opéra de Paris – 360° stereo sound uit een luxe draagbare hifi-speaker

Het Franse merk Devialet zette zichzelf zo’n 10 jaar geleden op de kaart met een revolutionaire geïntegreerde versterker. Hoewel deze typering de toenmalige D-Premier zeker tekortdoet. Niet alleen de vormgeving was ongekend, de gebruikte techniek was dat eveneens. Klasse A versterkertechniek gecombineerd met klasse D maar dan op een bijzondere wijze. Daarnaast was het apparaat voorzien van een DAC, volledig instelbare phonotrap en upgradable/configureerbaar naar wens van de klant met SD-kaarten. Later volgden beter betaalbare modellen, een iets minder luxe kast en lager vermogen. Echter nog steeds met dezelfde functionaliteit en geluidskwaliteit.

Report

Lyn Stanley – De audiofiele beautycase

Ook het afgelopen jaar overkwam het mij meerdere malen dat ik bij het bezoeken van luistersessies bij hifi-dealers niet overdonderd raakte door de geluidsweergave. Enerzijds veroorzaakt doordat winkelpanden in het algemeen akoestisch gezien niet ideaal zijn (alhoewel sommige dealers juist wel heel prachtige luisterruimtes ter beschikking hebben) maar ook omdat het bronmateriaal dat bij de luisterdemonstraties werd gebruikt vaak niet van geweldige kwaliteit was. De opgestelde hifi-ketens, veelal van topkwaliteit, kunnen veel, maar nog steeds niet van een slechte opname een goede maken. Bij het recenseren van apparatuur is dit een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen de apparatuur moet van topkwaliteit zijn, maar ook de opnames die voor de beoordeling gebruikt worden. Het fenomenale audiofiele oeuvre sacd’s/cd’s/vinyl van de Amerikaanse jazz-zangeres en producer Lyn Stanley behoort wat dat betreft tot het allerbeste bronmateriaal, met dank aan het legendarische mastering-duo Al Schmitt en Bernie Grundman.

Productnews

MartinLogan Motion & Motion XT

McIntosh MTH300

KEF R Series Meta

S&Sseeing

Bezoek aan huis – De charme van vintage

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.