Nieuwe uitgave: Music Emotion maart 2022

Deze editie staat weer vol met testen:

Geïntegreerde versterker: Angstrom ZIA100 – Italiaanse Aristocratische luxury:

De Angstrom ZIA100 is een geïntegreerde versterker, afkomstig van een Italiaanse fabrikant die al 30 jaar elektronica bouwt. De vormgeving van deze apparatuur is retro, de functionaliteit is no nonsense en alles staat in dienst van de pure geluidskwaliteit. Komt deze versterker ook op de shortlist te staan van superieure audiocomponenten?

Creek Audio Voyage i20 – British delights

Cd-speler: Creek Audio Voyage CD – British delights

all-in-one speler: Audiolab Omnia – Haalt alles uit de kast

all-in-one system: Elipson Music Center Connect HD – Lifestyle audio met een uniek design

7.2-instapreceiver: Denon AVR-X1700H – Echte surround aan een budgetprijs

Draadloze luidspreker met streaming: Cabasse The Pearl Akoya – ‘Franse Schone’

Luidprekers: Graham Chartwell LS6 – British delights, Elipson Audio Prestige Facet 14F HD – Lifestyle audio met een uniek design, Polk Monitor XT – Echte surround aan een budgetprijs

Surround opstelling: Focal Aria K2 936, Center en 926 – Stijlvol surround

Interlinks: AudioQuest Mythical Creatures – een nieuwe mythe is geboren

Luidsprekerkabel: NorStone Skye – Lifestyle audio met een uniek design

Abbey Road Studios – Half speed mastered vinyl: Het draaien van een lp is een ritueel dat steeds meer muziekliefhebbers in zijn greep krijgt. De verkoop van vinyl blijft maar stijgen, inclusief de daarvoor benodigde apparatuur. Alle investeringen zijn vaak gericht op de hardware. Maar welke verbeteringen in weergavekwaliteit zijn mogelijk met de geluidsdrager zelf, de lp?

Productnews:

Gryphon Commander en Apex versterkers , KEF Blade & The Reference series en McIntosh MA9500 & MA8950

Report: Studiobezoek TRPTK door Theo Wubbolts – Release Winterreise van F.P. Schubert – Michael Wilmering & Daan Boertien

Reviews:

Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker: Diverse (sa)cd/lp-recensies

Column: Evolutie

