Google TV Streamer is officieel en vervangt Chromecast

Twee weken geleden kregen we de eerste afbeeldingen al in handen, maar nu is het officieel. Google lanceert de Google TV Streamer en deze vervangt de Chromecast volledig. De Chromecast met Google TV (HD en 4K) wordt niet meer geproduceerd en is straks niet meer te koop. Wel zal Google de Chromecast nog blijven voorzien van software-updates.

De Google TV Streamer doet straks hetzelfde als de Chromecast met Google TV, maar doet dat volgens Google als een snellere en meer premium versie. Het biedt ook Google TV, maar is tegelijkertijd ook een Matter- en Google Home-hub. Je kunt straks wederom volop streamen met de apps van je favoriete streamingdiensten, dat gaat dus niet veranderen. Kunstmatige intelligentie doet straks de intrede om voorstellen voor content te doen uit al je abonnementen. Gemini-technologie geeft volledige samenvattingen en recensies, zodat je makkelijker content kunt vinden wat aan je wensen voldoet.

De Google TV Streamer is sneller dan de Chromecast met Google TV. Het beschikt over een verbeterde processor, 32 GB opslagruimte en 4 GB werkgeheugen voor het sneller laden van apps en een soepelere navigatie. Dit model ondersteunt 4K HDR met Dolby Vision en Dolby Atmos. Sluit hem aan via wifi of gebruik de ethernetpoort die dit keer aanwezig is. Het apparaat is namelijk echt een flink stuk groter en lijkt meer op een echt streamingbox. Je verstopt dit model dan ook niet achter je tv. De afstandsbediening heeft een geoptimaliseerde knoppenindeling en een achterkant met textuur voor het makkelijker vasthouden.

Meer smarthome

Google zet met de Google TV Streamer ook meer in op smarthome. Zo beschikt het apparaat over een ingebouwde Thread-borderrouter en ben je klaar voor de smarthomestandaard Matter. Via de afstandsbediening kun je straks Google Home bedienen op je tv en bijvoorbeeld je camera’s checken, de verlichting en temperatuur aanpassen en de gordijnen dichtdoen.

Prijs en beschikbaarheid

De Google TV Streamer is verkrijgbaar op 24 september in de kleur porselein en krijgt een adviesprijs van 119 euro.