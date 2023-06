Nieuwe uitgave: Music Emotion juni 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Naim Audio NSC 222-streaming voorversterker, NAP 250-eindversterker en NPX 300-voeding – Ongekend Raffinement

Tijdens de introductie van de nieuwe Naim 200-serie bij importeur Latham in februari dit jaar was ik hogelijk verbaasd. Natuurlijk was het te verwachten dat de vormgeving van de inmiddels lang meelopende Classic-lijn, in de pas zou gaan lopen met de actuele Uniti- en Mu-so-modellen. Maar wat ik niet had verwacht was de mate waarin deze veranderingen in daadwerkelijke verbeteringen waren omgezet. Schokkend is misschien wat al te heftig geformuleerd. Dat bij de hier te bespreken modellen echt alles is gewijzigd, inclusief een koerswijziging van de geroemde weergavesignatuur van Naim, is zondermeer een gewaagde en spannende stap.

DEZE EDITIE STAAT WEER VOL MET TESTEN:



HiFi Rose RS250A – Streamer met veel extra’s

Er zijn heel wat toestellen die streaming kunnen toevoegen aan een muzieksysteem. Maar weinig apparaten zijn zo veelzijdig en trekken zo sterk de aandacht als de streamers van HiFi Rose. Hun nieuwe RS250A speelt niet enkel op veel manieren muziek af, zelfs 4K-video kan het aan.

Dynaudio Focus 30 – Klaar voor de toekomst of toekomstmuziek?

Het Deense Dynaudio geniet een goede reputatie onder muziekliefhebbers. Waar de fabrikant vooral bekend staat om zijn high-end monitors en vloerstaande modellen, produceert deze ook excellent presterende actieve systemen. Music Emotion ontvangt de uiterst compleet toebedeelde Dynaudio Focus 30 uit het hogere prijssegment. Hoe presteert deze actieve ë30í uit de nieuwe Focus-serie?

Sonus faber Serafino Homage – Italiaanse adel in Buren

De tijd vliegt. Het is alweer 30 jaar geleden dat Sonus faber met de eerste generatie van de Homage-reeks luidsprekers op de markt kwam. Vanaf het begin een complete lijn van vloerstaanders tot compacte boekenplankmodellen en met een fenomenale afwerking, een referentie voor andere merken. Volgende generaties verschenen, soms met grote en vernieuwende stappen in technologie en weergavekwaliteit, maar geleidelijk steeds meer in verfijnde evolutiestappen. Toen ik vorig jaar in Music Emotion de Guarneri Tradition besprak, nu dus de voorgaande generatie, kon ik mij eigenlijk niet voorstellen dat deze standluidspreker nog beter kon. Idem dito voor de vloerstaande Serafino, hoger gepositioneerd in de Homage-reeks. En toch, die Italianen hebben het wÈÈr voor elkaar. Die tweede generatie Serafino klinkt tóch weer beter.

Van Medevoort kabels – Duurzaam & betaalbaar

In een vorige editie van Music Emotion werd de uitdaging aanvaard om een viertal Van Medevoort eindversterkers aan te sluiten in een megalomaan line-array systeem, die de topversterkers van dit systeem mochten uitdagen. De prestaties met de vier vM eindversterkers waren zeer goed. Los van de gebouwde monoblokken voor dat experiment, voorzag Van Medevoort ook in een aantal langere interlinks en power cables. Die kwamen na de review hier terecht in de luisterruimte, maken inmiddels deel uit van het interieur en worden regelmatig ingezet voor reviews. Het idee werd geboren om eens aandacht te besteden aan die kabels en Van Medevoort bouwde als aanvulling een paar luidsprekerkabels en een digitale interlink.

Apple HomePod (2e generatie) – Meer dan alleen een slimme luidspreker

Met de Apple HomePod haal je meer in huis dan een slimme luidspreker, hij dient namelijk meteen als Home Hub voor Apple Woning, het smarthome systeem van Apple. Maar of je nou muziek wil luisteren of je huis slimmer wil maken, je hebt in ieder geval een iPhone of iPad nodig.

Denon AVC-A1H – Beestachtig goed

Met de AVC-A110 en de AVC-X8500HA presenteerde Denon de afgelopen jaren twee high performance AV-receivers. De AVC-A1H doet er echter een stevig schepje bovenop. Vijftien versterkte kanalen en een zeer uitgebreide functielijst maakt dit echt een vlaggenschip. Of, zoals ze hem intern bij Denon noemen, ‘The Beast’.

PRODUCTNEWS

Bowers & Wilkins: Nautilus wordt 30 jaar – Iconisch. Legendarisch. Inspiratie.

Nautilus is en blijft een unieke combinatie van ongebreidelde ambitie en revolutionair design: het resultaat van echt buiten vaste kaders denken en de perfecte samenvatting van de filosofie van het merk Bowers & Wilkins.

Yamaha – Hifi met streaming

Vorig jaar presenteerde Yamaha op High End M¸nchen de R-N2000A-versterker en de NS-2000A-speakers, mikkend op de veeleisende muziekliefhebber die ook graag streamt. Dit jaar op HEM staan nieuwe, betaalbare modellen in de schijnwerpers.

Fabrieksbezoek Audiovector – Familievirksomhed

Op uitnodiging van distributeur Tophifi mag ik aansluiten bij een dealerreis naar luidsprekerfabrikant Audiovector in Kopenhagen. Ongeveer tien jaar geleden bezocht ik het familiebedrijf (familievirksomhed) voor de eerste keer. Toen nog gevestigd in het centrum van de stad, maar inmiddels verhuisd naar een veel ruimere en, niet onbelangrijk, beter bereikbare locatie aan de rand van de stad. Destijds mocht ik kennismaken met oprichter Ole Klifoth, een zeer aimabele en open persoon met een duidelijke visie over hoe een luidspreker in zijn oren moet klinken. Inmiddels heeft zijn zoon Mads, na een korte carriËre in de makelaardij, het stokje overgenomen. Ole is wel op de achtergrond, en bij de technische ontwikkeling, nog immer zeer betrokken.

50 jaar Hifi Studio Wilbert – Memorabel genieten

Soms lopen zaken best bijzonder. In het geval van de Utrechtse detaillist Hifi Studio Wilbert, moet ik zeggen dat ik deze winkel eigenlijk pas sinds begin vorig jaar weer heb herontdekt. Hoewel ik al lang bekend ben met deze aanbieder, ligt Utrecht net te ver van mijn Noord-Brabantse woonplaats. Ook het parkeren van de auto (wat reuze mee blijkt te vallen) riep een vermeende hindernis op. Eigenlijk is deze situatie pas recent wezenlijk veranderd. Het was het moment dat ik tijdens het schrijven van het winkelbezoekartikel begin vorig jaar, ineens bewust werd hoe bijzonder zoín vertrouwde old school hifi-winkel vandaag de dag is geworden. Zoín plek waar je nog gewoon binnen kunt lopen voor een goed gesprek en een lekkere bak koffie en waar je niet per se iets hoeft te kopen. Dat dit al sinds 1973 zo plaatsvindt is een heuglijk feit dat gevierd moet worden.

