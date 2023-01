Nieuwe uitgave: Music Emotion januari 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER: KEF Reference 1 Meta – Een echte benchmark

Vorig jaar zette KEF een grote stap door de LS50 uit te rusten met een metamateriaal dat de weergave aanzienlijk verbeterde. Nu brengt het Britse merk deze opmerkelijke Meta-audiotechnologie naar zijn hoogste lijnen. Wordt de gewaardeerde Reference-familie daardoor nog meer een maatstaf?

Deze editie staat weer vol met TESTEN:

LUIDSPREKER: Bowers & Wilkins 705 S3 – Boekenplankspeaker met stijl en souplesse

Bowers & Wilkins heeft vorig jaar de nieuwe 700-serie luidsprekers geïntroduceerd, met onder meer de 705 S3-boekenplankspeakers. Deze topmodellen komen met de inmiddels bekende tweeter-on-top en een nieuw design. Voor 3.000 euro krijg je een indrukwekkend paar luidsprekers, maar voldoen ze aan de hoge verwachtingen?

CLEAN POWER TECHNOLOGY: IsoTek V5 Elektra – Schone stroom en prachtig geluid

Zou u water drinken uit de Ganges? Of toch maar liever een glas Spa Reine? Het antwoord ligt voor de hand. Wat dat te maken heeft met de IsoTek V5 Elektra leggen we u graag even uit.

PRE-POWER COMBINATIE: Exposure 3510 – Een stap vooruit

Na de introductie van de geïntegreerde Exposure 3510-versterker is de serie nu uitgebreid met een voorversterker, stereo eindversterker en mono eindversterker. De geïntegreerde versterker wist mij destijds al flink te bekoren. Ik ben dan ook heel benieuwd of de combi van voorversterker met twee monoblokken die ik geleverd heb gekregen daar een schepje bovenop kan doen. Verwacht geen spannend design of bijzondere toeters en bellen. Alles staat bij Exposure in het teken van een zo goed mogelijke weergave tegen een realistische prijs. Zoals ik gewend ben van het merk zijn de versterkers verpakt in stevige kartonnen dozen met een bescheiden hoeveelheid opvulmateriaal. Doeltreffend, goed voor het milieu en toch voldoende bescherming voor de kostbare inhoud. No-nonsense is het sleutelwoord, en daar is niets mis mee. Ik hoor u al denken: “Leuk, maar kun je niet iets meer schrijven over de inhoud?”

APEX PLAYER: dCS Rossini – Beweging naar de top

dCS heeft de Rossini- en Vivaldi-serie spraakmakend verbeterd met de dCS Ring DAC APEX. Deze APEX-upgrade kan gemonteerd worden in de oudere modellen van de Rossini en Vivaldi, maar is standaard voor alle nieuwe producten. Aanwezig in de luisterruimte is de dCS Rossini APEX Player (verder aan te duiden met ‘Player’). Het is een upsampling DAC, een cd-speler, een UPnP speler, Roon Ready en compatibel met MQA. De Rossini-serie bestaat verder uit een DAC (identiek aan de APEX Player, maar dan zonder cd-loopwerk), een master clock en een upsampling cd/sacd-transport.

Soundbar: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus – Een indrukwekkende surroundervaring

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus is een 7.1.4-kanaals soundbar, bedoeld als aanvulling bij de geprezen maar peperdure originele Ambeo, die vanaf nu de Ambeo Soundbar Max heet. De soundbar kost 1.499 euro en kan uitgebreid worden met maar liefst vier draadloze subwoofers.

LCD tv: Panasonic TX-55LXW944 – Een veelzijdige familie-tv

Over de OLED-modellen van Panasonic hebben we al veel goeds gezegd, maar hoe staat het met de LCD-modellen? Deze TX-55LXW944 voert de kop aan in de middenklassers, en lijkt op papier alvast over stevige specificaties te beschikken.

BRANDSTORY: Siltech 40 jaar: Onvermoeibaar aan de wereldtop

Als muziek- en audioliefhebbers hebben we in Nederland best wel de neiging om eerder te kijken naar buitenlandse fabrikanten dan onze eigen vaak met veel liefde, passie en gefundeerde knowhow ontworpen inheemse producten. Want wat je van ver haalt is immers beter? Gelukkig bestaan er ook mooie en krachtige uitzonderingen op deze met vooroordelen omgeven regel. Eén hiervan is absoluut de puur Nederlandse audiokabelfabrikant Siltech. Een echt wetenschappelijk gefundeerde hightech onderneming, die zowel de vaderlandse als wereldmarkt alweer sinds 1983 verblijd met absolute top audiokabels. Mede door het gelukkig(!) aanhoudende succes in binnen en buitenland, kunnen we ons in 2023 gaan opmaken voor het 40-jarig jubileum. In het nu volgende korte verhaal ga ik in vogelvlucht langs de wetenswaardigheden die deze fabrikant vanaf dag één zo bijzonder maakt en op de kaart heeft gezet.

PRODUCTNEWS: Bowers & Wilkins en JamesBond

REPORT: Audio Show iEar’ 2022 – Met ruim zesduizend bezoekers was de Audio Show iEar’ 2022 met voorsprong het grootste audio- en video-event van de Benelux. Dat weerspiegelde zich ook in een reeks introducties en buitenlandse gasten op hoog niveau.

Op bezoek bij… – De Bandjesfabriek

Houd potlood en compact cassette gereed. We gaan terug in de tijd van jawel… het cassettebandje wat ooit door Philips uitgevonden is.

Fabrieksbezoek Dynaudio – “Geluidskwaliteit, design en afwerking”

Met de elegante, maar ook slimme Focus-luidsprekers presenteert Dynaudio een heel moderne familie. Een bevallig design wordt gekoppeld aan actieve versterking en streaming. Nieuw terrein voor het Deense merk? Jawel, maar ook weer niet, zoals we ontdekten toen we het bedrijf bezochten in Skanderborg in Jutland.

REVIEWS:

Muziektips Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

TRENDS Audiotrends in 2022

MOVIES:

Tien films die je in 2022 gezien moest hebben

Wishlist 2023

