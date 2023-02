Nieuwe uitgave: Music Emotion februari 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Introductie Mark Levinson ML-50 mono eindversterkers – Waardige jubilaris

Het merk Mark Levinson is één van de grote en bekende namen uit het verleden en ook anno 2023 nog steeds springlevend. Best knap als u weet dat de onderneming al heel lang niet meer door de man zelf wordt geleid en sinds 1990 eigendom is van Harman International Industries. Wat ze bij Harman vooral heel goed hebben begrepen is dat het, zeker bij een iconisch merk als Mark Levinson, ontzettend belangrijk is om de kernwaarden strikt te bewaken. In dit geval wil dat zeggen dat tijdens de ontwikkelfase steevast met de roemruchte modellen van weleer is vergeleken. In 2022 bestond het merk vijftig jaar en dat was een goede reden om de nieuwe jubileum ML-50 mono eindversterkers uit te brengen. Uiteraard kan de Nederlandse introductie van dit moois nergens beter plaatsvinden dan bij het perfect toegeruste bedrijfspand van importeur Reference Sounds in Almere.

Deze editie staat weer vol met reviews



Platenspeler : Pro-Ject Debut PRO S – De terugkeer van de S-vorm

Vorig jaar introduceerde Pro-Ject de Debut PRO, een platenspeler die scoorde door uitstekende prestaties te bieden aan een middenklasserprijs. Het werd snel een succes. Maar hoe zit het dan met de gloednieuwe Debut PRO S? Nu al een opvolger?

Voor de muziek-liefhebberVoor deze review duiken we wederom in de wereld van de high-end. Inmiddels heeft u als lezer natuurlijk de winst uit de Oudejaarsloterij en de Postcode-trekking binnen. Tijd om te investeren in een leuke nieuwe set.

Een tijdje terug lanceerde Bowers & Wilkins een S2-versie van zijn Px7-koptelefoon met noise-cancelling als uitdager voor Sony’s WH-1000XM5. Met de Px8 biedt het Britse audiomerk een luxe topmodel die het opneemt tegen de nieuwe lichting ultieme hoofdtelefoons met ruisonderdrukking.

Voor het grote publiek zijn de topmodellen van Bose en Sony de ultieme high-end qua noise-cancelling hoofdtelefoons. Maar traditionele hifi-merken zien dat toch anders. Zoals Focal, die in de topklasse zeer gewaardeerde bekabelde koptelefoons bouwt. Met de Bathys waagt het Franse merk zich nu aan een echte hifi-koptelefoon, maar zonder draden.

Ik zal het maar eerlijk zeggen: ik baal een beetje. Ik was al een geruime tijd op zoek naar een goede receiver die Dolby Atmos kan weergeven in een 7.2.4-situatie. Eentje die ik voor de komende tijd als referentie kan gebruiken voor al mijn testen. Na lang wikken en wegen (veel aangekondigde producten bleken uitgesteld), heb ik na een review met een Teufel THX System 6-set, een Denon AVC-X3700H besteld. Deze beviel mij goed tijdens die test en hij klinkt heel mooi. Voor deze prijs (rond de 1400 euro) zou ik zeker niets beters gevonden hebben.

Audiovector is een Deens merk dat ongewone dingen doet. Zoals een vloerstaander aanbieden in drie niveaus die significant van elkaar verschillen. Nog aparter is dat je op een later moment je luidsprekers kunt upgraden naar het volgende niveau. Intrigerend allemaal, en een goede reden om de R6 Signature, R6 Avantage én de R6 Arreté met elkaar te vergelijken.

Report: Belevingsverhaal GoldenEar inbouwluidsprekers – Beter geluid door visie

Doordat mijn specialisatie normaliter high-end stereoproducten betreft, keek ik best vreemd op toen hoofdredacteur Ivo van den Broek mij onlangs vroeg of ik een keer een verhaal over inbouwluidsprekers zou willen schrijven. Nu heb ik heel toevallig recent een aantal luidsprekers van dit type gehoord, waardoor ik weet dat er vandaag de dag verrassend goede resultaten mee te behalen zijn. Toen hij vervolgens ook nog de naam GoldenEar liet vallen – en ik weet dat dit merk tegenwoordig (sinds 2019) onder de gedegen paraplu van AudioQuest valt – was ik om. Want als de buitengewoon kritische en perfectionistisch aangelegde AudioQuest eigenaar Bill Low potentie ziet in een merk en deze toevoegt aan zijn portfolio, bezit het bijzondere eigenschappen. Een afspraak met GoldenEar brandmanager Erik-Jan Embregts was vervolgens snel gemaakt, dus op naar Roosendaal.

Interview: Het grote Van den Hul interview – Verleden, heden en toekomst

Dit is het verhaal van een visionair die inmiddels zelfs bij leven een iconische status heeft bereikt. Een man die ondanks zijn zeer respectabele leeftijd van inmiddels 85 jaar en het ‘geluk’ van sterke genen (waarover later meer) en een opmerkelijk goede gezondheid nog altijd met beide benen stevig in het audiovak verankerd staat. De kenner weet dan dat ik het over niemand minder dan Aalt Jouk van den Hul kan hebben. Een bijzonder aimabele persoon die ook anno 2022 dagelijks in het ruime en moderne Van den Hul bedrijfspand in het Gelderse Vaassen is te vinden. Voor dit interview hebben we het, behalve over zijn wereldberoemde MC-elementen, kabels en nieuwe komende producten, ook over de dingen des levens, zijn ideeën en gedachten over veel zaken gehad, en niet onbelangrijk: ook over de toekomst.

Muziek: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts: Diverse (sa)cd/lp-recensies

Background: De compact disc – Terug van nooit weggeweest?

Op 1 oktober 1982 verscheen op de Japanse markt de eerste commerciële compact disc: ‘52nd Street’ van Billy Joel (geproduceerd door Sony Corporation) en kort daarna het album ‘The Visitors’ van Abba. Deze laatste werd al in 1981 gefabriceerd door het toenmalig samenwerkingsverband Philips en Sony. Tegelijkertijd bracht Sony haar eerste cd-speler uit, de CDP-101. Een jaar later volgde Europa en vond ook vanuit Philips de introductie plaats van hun eerste cd-speler, de CD 100. Al in 1980 publiceerden Philips en Sony het ‘Rode Boekje’. Hierin stonden de afspraken over cd-standaardisatie beschreven, en deze informatie was nodig om de eerste cd-spelers te kunnen fabriceren. Hier komt ook de term ‘Red Book-CD’ vandaan. Vanaf 1982 veranderde de hifi-wereld door de komst van de cd voorgoed.

Background: Play-Fi

In het grote woud van streamingplatformen en -technieken is DTS een relatief nieuwe speler. Het bedrijf heeft DTS Play-Fi als streaming audioplatform in de markt gezet en inmiddels zien we steeds meer producten verschijnen met dit platform. Maar wat is DTS Play-Fi precies en wat zijn de voor- en nadelen?

