OP DE COVER: DALI KORE – Dit moet je horen om het te geloven…

Hoewel DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries) bij veel hifi-consumenten vooral bekend zal zijn om hun betaalbare luidsprekers met een exceptionele prijs-kwaliteitverhouding heeft deze Deense luidsprekerfabrikant ook een flink aantal high-end luidsprekermodellen op haar naam staan. Een aantal daarvan, zoals de roemruchte Megaline, was in eerste instantie vooral bedoeld om te laten zien welke vaardigheden men daar in Nørager in huis had. Tien jaar geleden besloot men een andere richting in te slaan en een ultrahigh-end project te starten dat moest dienen als trickle-down uitgangspunt voor toekomstige generaties betaalbare luidsprekers. Het resultaat is de DALI KORE, die afgelopen voorjaar tijdens de High End in München werd geïntroduceerd.

Deze editie staat weer vol met testen:

MUZIEKSERVER & STREAMER: Aurender A15 – Het meesterwerk van Mr. Lee

Het is al weer elf jaar geleden dat Harry Lee, oprichter van het dan nog onbekende Zuid-Koreaanse Widealab en tegenwoordig CEO van Aurender Inc., de eerste Aurender muziekserver op de markt bracht, de S10. Nog zonder DAC, en eigenlijk dus een streaming transport. In de internationale hifiwereld werd dit nieuwe concept met veel waardering ontvangen. In de jaren die daarna volgden, introduceerde Aurender verschillende muziekservers, al dan niet gecombineerd met een DAC of een cd-ripper, en all-in-one apparaten. Ook werd een eigen app ontwikkeld om het streamen te ondersteunen.



LUIDSPREKERS: Van Medevoort Line arrays – De Van Medevoort-challenge:

Deze keer een artikel met een review over een setup die ‘out of reach’ is voor de meeste lezers van Music Emotion, maar wel voorzien van zeer betaalbare versterkers. Maar goed, een autoblad koop je om te lezen over de nieuwe Ferrari en een horlogemagazine om je te vergapen aan AP’s nieuwe blue ceramic Royal Oak. De aanleiding voor dit artikel was een uitspraak van Ad van Medevoort. De uitdaging werd opgepakt en hier dus een verslag van deze ‘thrill ride’.

Bowers & Wilkins 702 S3 – Vlaggenschip voor de kritische massa

De vernieuwing van de 700 Series vormt altijd een spannend moment voor Bowers & Wilkins. De 800 Series mag het uithangbord van de Britten zijn, het zijn wel deze middenklassers die de échte publieksfavoriet zijn.

HOOFDTELEFOON: Audeze MM-500 – Studiokwaliteit in de huiskamer

In de audiowereld komt het regelmatig voor dat een product, dat ontwikkeld is voor de professionele markt, in identieke of doorontwikkelde vorm zijn weg weet te vinden naar hifiliefhebbers thuis. Niet zelden bouwen ze ook daar een ijzersterke reputatie op. Voorbeelden hiervan zijn SPL of RME (de SPL Phonitor-serie of de prachtige RME ADI-2 DAC FS-hoofdtelefoonversterker). Soms zit er tussen het professionele product en de consumentenversie nauwelijks verschil, zoals bij de Focal Clear MG Professional. Deze is technisch identiek aan de gewone Clear MG, maar heeft een andere kleurstelling en andere bijgeleverde accessoires. Hier is het net andersom: een consumentenversie die ook professioneel prima bruikbaar blijkt. Recent startte het in Costa Mesa, Californië gevestigde Audeze, fabrikant van hoofdzakelijk hoofdtelefoons voor de consumentenmarkt, met de Signature Series voor de professionele markt. De recent geïntroduceerde MM-500-hoofdtelefoon is hiervan de eerste telg. CEO Sankar Thiagasamudram deed daarbij een meesterlijke zet. Hij zocht voor het huidige en nog komende ontwikkelingsprogramma samenwerking met de wereldberoemde, 11-voudig Grammy Award-winnaar en opname- en mixing-expert Manny Marroquin, werkzaam bij Larrabee Sound Studios in Los Angeles.

OLED-TV: Panasonic TX-55LZW984 – Voor uitstekende beeldkwaliteit zit je goed…

Beeldkwaliteit staat centraal bij deze Panasonic OLED-tv die heel wat eigenschappen deelt met het topmodel. Het lijkt een goede keuze voor gamers, filmliefhebbers en sportfans, maar op welk vlak lever je wat prestaties in? En is hij goed geprijsd om de strijd met de concurrenten aan te kunnen?

DRAAITAFEL: Pro-Ject E1 Phono – Op weg naar volwassenheid

Pro-Ject heeft ongetwijfeld de markt veroverd met voor een groot publiek uiterst betaalbare draaitafels, die geluidsmatig kwaliteit boden voor het geld. Het merk bouwt nog steeds instapmodellen. Iedereen die voor het eerst met platen wil beginnen (de plaat werd bedacht door Emile Berliner rond 1895) is er dus lekker snel bij. Maar, er is ook een groep spijtoptanten die hun nu kostbare vinylverzameling de deur uit deden (die staat nu hier in het archief) en opnieuw willen beginnen. Vervolgens is er de groep met de obligate muf riekende doos met vinyl op zolder, die het leuk vindt om die ouwe zooi uit de sixties nog eens te kunnen draaien. Voor al die groepen is de betaalbare Pro-Ject E1 Phono de ideale draaitafel.

COLUMN: Voorbeeld

THE DEALER:

PUUR hifidelity: Daan Vreeswijk en Robert Brijde willen zich met hun nieuwe zaak in Zeist weer meer gaan focussen op de gedachte waarmee het ooit begon: mensen kennis laten maken met hifi-apparatuur en ze laten genieten van muziek. Dit werpt nu al zijn vruchten af: audioliefhebbers zoeken nu al de verbinding met de zaak en het assortiment is fors uitgebreid na de positieve reacties van merkimporteurs.

Van Deynen Smart Solutions: Gepassioneerde vernieuwingsdrang

Het klinkt misschien vreemd, wanneer ik zeg dat je voor een hifispeciaalzaak doorgaans vaker in het midden en zuiden van Nederland terecht komt dan in de noordelijke regio’s, maar het is echt zo. Natuurlijk zijn ook in het noorden op verschillende plaatsen verrassend mooie kleinschalige winkels te vinden, maar dik gezaaid zijn ze niet. Om daar verandering in te brengen is er een nieuwe ster binnen het audiofirmament in het Friese Sint Nicolaasga te vinden. Eigenlijk is ‘nieuwe ster’ niet helemaal goed gekozen omdat deze winkel inmiddels al bijna twintig jaar in dit 3.300 inwoners tellende dorp is gesitueerd. Maar door het neerzetten van een gloednieuw, hypermodern en in eigen beheer gebouwd pand met meer en betere demonstratiemogelijkheden en het verenigen van een aantal activiteiten, is er sprake van een nieuw en krachtig concept.

SHOW:

New Music High-end Innovation: Op 12 en 13 november organiseerde de Brusselse high-end speciaalzaak New Music naar jaarlijkse gewoonte zijn New Music High-end Innovation show. De grootste Belgische show voor hifi en home theater dat traditiegetrouw plaatsvindt in het Brusselse Courtyard by Marriott Hotel.

Noir et Blanc Brussels Hifi Show 2022: Op 5 en 6 november organiseerde de Brusselse audiospeciaalzaak Noir et Blanc zijn eerste Noir et Blanc Brussels Hifi Show 2022. Een evenement voor liefhebbers van de betere hifi-apparatuur. Met tal van speciale gasten, workshops, primeurs en exclusieve producten. Hierbij het verslag van een heerlijk muzikaal weekend.

PRODUCTNEWS:

House of Music: House of Music is de nieuwe exclusieve distributeur geworden van Q Acoustics en Elipson in België en het Groothertogdom Luxemburg.

Crystal Cable Diamond Series 2

REVIEWS:

Muziektips Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

REPORT: Fabrieksbezoek Primare 2022- “Lagom” in alle opzichten

Het uit Zweden afkomstige audiomerk Primare behoort al sinds de jaren tachtig tot de smaakmakers binnen de audioscene. Maar wat veel mensen waarschijnlijk niet meer weten is dat de start van het merk met de extravagante 928- en zo mogelijk nog radicalere 200-serie uit respectievelijk 1986 en ‘92, nog helemaal niet understatement was. Dit was pure, vooruitstrevende high-end, ontworpen door de nog immer toonaangevende Deense industrieelontwerper Bo Christensen. Bent Nielsen tekende voor de onderhuidse technologie en geeft ook anno 2022 nog altijd invulling aan de koers van het merk. In de veel meer ingetogen 300-serie uit 1994 – het laatste ontwerp van Bo voor zijn vertrek – zien we al duidelijk het huidige gehanteerde lijnenspel terug. De reden om samen met Primare-agent Ruud Grijpma naar Zweden af te reizen heeft te maken met een echte wereldprimeur waarmee het merk zijn terugkeer op homecinema-gebied inluidt.

