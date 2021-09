Nieuwe uitgave: Music Emotion 9 2021

Vanaf deze week ligt het september nummer van Music Emotion in de winkels, en natuurlijk één dezer dagen bij de abonnees op de mat.

Deze editie staat weer vol met testen, van onder meer de MOON 780D v2 streaming dac, de System Audio legend 40.2 silverback luidsprekers en Stereo Hub, de KEF KC62 en Grimm Audio SB1 subwoofers, de BEC Akustik AI-50 en AI-120 speakers en de AVM Ovation A 8.3 geïntegreerde versterker. Ook kijken we naar de Rega IO versterker, de AVM Ovation MP 8.3 mediaspeler en de Panasonic TX-65JZW2004 (JZW2004-serie) oled-tv.

Productnieuws is er over de Roksan Attessa range, een verslag hebben we van de Veddan High-tech luidsprekers uit Nederland en onze achtergrond gaat over subwoofers. Daarnaast bespreken we de Audio Show iEar’ 2021 en lees je muziektips van Ruud Jonker.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.