NAD lanceert Purifi-eindtrap in Master-klasse

De M23 levert 200 Watt per kanaal, met een piekvermogen van 520 W per kanaal, en kan ingezet worden als upgrade voor de EISA Award-winnende M33 BluOS Streaming Amplifier. Net als de C 298 kunnen twee M23’s in bridge-modus worden aangesloten, in dit geval goed voor meer dan 700 W monovermogen. Bridgen kan ook met de M33.

Het kloppende hart van de M23 zijn de EigenTakt-modules van Purifi Audio, de start-up waarin ontwerpers Lars Risbo en Bruno Putzeys een leidende rol spelen. De klasse D-technologie vangt veel lof voor het zo goed als volledig elimineren van harmonische en intermodulatie vervorming. Het is qua frequentierepons ook ongevoelig voor de load, de karakteristieken, van de aangesloten luidsprekers.

De modules zijn vrij te koop voor derden en worden onder meer door T+A gebruikt, maar NAD heeft een voorsprong kregen om ze naar de markt te brengen. De NAD M33 was wellicht de eerste Purifi-versterker die te koop was, gevolgd door de C 298-eindtrap en de M28, een zevenkanaalsversterker voor thuisbioscoopgebruik. De NAD M23 is vanaf januari te koop en kost 3.499 euro. Een voortrap aansluiten kan via ongebalanceerde cinch-aansluitingen of via XLR.