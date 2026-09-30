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Logitech Zone Vibe Pro koptelefoon beweegt tussen werk en privé

30 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Logitech Zone Vibe Pro

Logitech wil de scheiding tussen werk en privé weghalen en komt de alles-in-één koptelefoon Zone Vibe Pro.

Zone Vibe Pro Logitech

Afgelopen weekend nog hebben we de Jabra Evolve3 85 getest. Geschikt voor zowel gebruik op kantoor als voor muziek luisteren thuis. Blijkbaar is het een nieuwe trend, want ook Logitech brengt nu een dergelijke ‘alles-in-één’-koptelefoon uit met de Logitech Zone Vibe Pro. Deze over-ear koptelefoon komt in twee varianten, de reguliere Zone Vibe Pro en de Zone Vibe Pro for Business (gecertificeerd voor Microsoft Teams). Ontworpen voor mensen die hybride werken moet deze koptelefoon een einde maken van het dagelijks wisselen tussen een zakelijke kantoor-headset en een privé-koptelefoon.

De Logitech Zone Vibe Pro is volgens de fabrikant ontworpen om de hele dag comfortabel te dragen waarbij een vernieuwde, zachte hoofdband de druk gelijkmatig over het hoofd moet verdelen. De koptelefoon gaat tot 30 uur luisteren mee. Je hebt 18 uur spreektijd met ANC aan en tot 66 uur met ANC uit. Je kunt snel opladen via usb-c. Vijf minuten laden staat garant voor een uur bellen. Je kunt de headset overigens volledig blijven gebruiken tijdens het opladen. Je kunt de hoofdband, oorkussens en de batterijen zelf vervangen voor een lange levensduur.

Prijs en beschikbaarheid

De Logitech Zone Vibe Pro is verkrijgbaar in de kleuren Graphite, Black, Off-White en Lilac. Het businessmodel in de kleuren Graphite, Off-White en Rose. Prijzen starten vanaf 259,99 euro.

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