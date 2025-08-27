Draadloze compacte toetsenborden en muizen zijn handig in de eigen video/fotostudio en voor onderweg. Logitech heeft daarvoor de voordelige combinatie (Combo) van een Pebbles 2 keyboard K380s en mouse M350s. Je kunt beiden in verschillende kleuren en ook los verkrijgen. Heel handig is dat je zowel het toetsenbord en muis op drie verschillende computers, Windows pc’s en Apple Macs kunt gebruiken.
Het Pebbles Keys 2 K380s toetsenbord heeft een fraai minimalistisch uiterlijk, voelt solide en niet licht aan. Het keyboardje staat solide op het bureau en maakt een geringe schuine helling. De toetsen zijn rond vormgegeven en slaan zowel lekker als geruisloos aan. Dat geruisloos kan van pas komen in een studio waar ook geluid wordt opgenomen en situaties waarin tikken/klikken kan afleiden. De toetsenlay-out is QWERTY US. Wel zijn echter meerdere belangrijke verschillen bij het aantal toetsen en functies. Linksboven zitten drie grijze toetsen die naast de functies F1, F2 en F3 schakelen in de Bluetooth-verbinding tussen drie verschillende computers. Gewoon een knop een aantal seconden ingedrukt houden voor het koppelen en daarna is even aantikken (LEDje gaat aan) voldoende om de desbetreffende desktop, notebook of tablet te kunnen gebruiken. Zoals gezegd is dit Logitech toetsenbord geschikt voor zowel Windows 10/11 als Apple Mac OS. De vier toetsen linksonder naast de spatiebalk bevatten naast Ctrl en Fn algemeen ook de dubbelfuncties Opt/Start en Cmd/Alt. De hardware functioneert automatisch met pc of Mac.
Het gaat om een relatief compact keyboard. De afmetingen zijn 27,5 cm lang, 12,5 breed en maximaal 14 mm dik met een gewicht van 415 gram. Daarvoor is in een gewone laptoptas voldoende plek. Idem op een wat kleiner studiobureau voor video- en fotobewerking. Aan de linkerzijde zit een aan/uitknopje. Onderin een batterijklepje voor twee AAA Alkaline-batterijen. Die gaan volgens Logitech circa anderhalf jaar mee. Voor het draadloos verbinden via Bluetooth is geen aparte software nodig. Wel natuurlijk even onder Windows 10/11 of Mac OS aanmelden als device. N.B. Moet je een computer opnieuw installeren met een besturingssysteem dan werkt draadloos vaak nog niet. Daarom eerst bedraad opstarten en dan draadloos bij Bluetooth aanmelden.
Pebbles Mouse 2 M350s
Deze muis heeft een fraai en functioneel interessant ontwerp. Het gaat niet zoals de grotere collega-muismaster van Logitech doch wel over een lekker in de hand liggend model. De klikfunctie is gecombineerd met een soepele tracking. Je kunt links en rechts klikken, met het wieltje scrollen en dit eveneens indrukken. Aan de onderzijde zitten de optische sensor, aan/uitschakelaar en keuzeknopje. Met het keuzeknopje selecteer je een van de drie mogelijke aangekoppelde computers, tablets en zelfs telefoons. Een LEDje geeft aan welk apparaat er actief is.
In de praktijk werkt de muis behoorlijk ergonomisch. Je hoeft er ons inziens niet echt een duurder promodel bij te kopen. De voeding gaat via een AAA Alkaline batterijtje. Ook hier zegt Logitech dat deze stroomcel rond de 18 maanden meegaat.
De afmetingen van de muis zijn 10 cm lang x 6 cm breed en 2,5 cm dik. Het gewicht bedraagt 76 gram. Bij de Bluetooth-koppeling hetzelfde gemak voor Windows en Mac OS plus het aanmelden van het device.
Samenvattend
Een prima toetsenbord & muiscombinatie voor in de video- en fotobewerkingsstudio. Tevens lekker portable bij in het veld en onderweg. De prijs is gezien de uitvoering en functionaliteit gunstig.
Prijzen & Info
Logitech Pebbles 2 Combo € 59,99
www.logitech.com
Reacties (0)