Het Pebbles Keys 2 K380s toetsenbord heeft een fraai minimalistisch uiterlijk, voelt solide en niet licht aan. Het keyboardje staat solide op het bureau en maakt een geringe schuine helling. De toetsen zijn rond vormgegeven en slaan zowel lekker als geruisloos aan. Dat geruisloos kan van pas komen in een studio waar ook geluid wordt opgenomen en situaties waarin tikken/klikken kan afleiden. De toetsenlay-out is QWERTY US. Wel zijn echter meerdere belangrijke verschillen bij het aantal toetsen en functies. Linksboven zitten drie grijze toetsen die naast de functies F1, F2 en F3 schakelen in de Bluetooth-verbinding tussen drie verschillende computers. Gewoon een knop een aantal seconden ingedrukt houden voor het koppelen en daarna is even aantikken (LEDje gaat aan) voldoende om de desbetreffende desktop, notebook of tablet te kunnen gebruiken. Zoals gezegd is dit Logitech toetsenbord geschikt voor zowel Windows 10/11 als Apple Mac OS. De vier toetsen linksonder naast de spatiebalk bevatten naast Ctrl en Fn algemeen ook de dubbelfuncties Opt/Start en Cmd/Alt. De hardware functioneert automatisch met pc of Mac.

Het gaat om een relatief compact keyboard. De afmetingen zijn 27,5 cm lang, 12,5 breed en maximaal 14 mm dik met een gewicht van 415 gram. Daarvoor is in een gewone laptoptas voldoende plek. Idem op een wat kleiner studiobureau voor video- en fotobewerking. Aan de linkerzijde zit een aan/uitknopje. Onderin een batterijklepje voor twee AAA Alkaline-batterijen. Die gaan volgens Logitech circa anderhalf jaar mee. Voor het draadloos verbinden via Bluetooth is geen aparte software nodig. Wel natuurlijk even onder Windows 10/11 of Mac OS aanmelden als device. N.B. Moet je een computer opnieuw installeren met een besturingssysteem dan werkt draadloos vaak nog niet. Daarom eerst bedraad opstarten en dan draadloos bij Bluetooth aanmelden.