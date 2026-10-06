Audiomix houdt twee hifi-dagen in Begijnendijk: acht auditoria, doorlopend demo’s

Het interessantste aan dit soort evenementen is de opstelling. Audiomix zet acht aparte auditoria in waarin doorlopend complete stereosystemen worden gedemonstreerd — en dat is precies wat je thuis of in een gewone winkel niet kunt beoordelen. Een versterker of luidspreker vergelijken heeft alleen zin als je ze achter elkaar in dezelfde ruimte hoort.

De merkenlijst loopt van toegankelijk tot stevig high-end: Accuphase, Arcam, AudioQuest, Bowers & Wilkins, DALI, Dual, HiFi Rose, KEF, Luxman, Matrix Audio, Ortofon, Sonus Faber, TAD en Yamaha. Naast bekende modellen staan er ook nieuwkomers binnen die reeksen.

De showroom zelf is onlangs vernieuwd en beslaat zo’n 2.600 vierkante meter. Voor Nederlandse bezoekers: Begijnendijk ligt tegen Aarschot aan, ruwweg een uur rijden vanaf Eindhoven of Breda.

Praktisch