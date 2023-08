Review: Logitech MX Master 3S – Een muismeester!

Een muis die meester is in de handbewegingen voor video- en foto-editing. Dat is de draadloze oplaadbare MX Master 3S leverbaar in een Windows en een Mac-uitvoering. Logitech spreekt zelf van een iconische muis met een sensorgevoeligheid van 8.000 dpi (8K). De sensor werkt behalve op het bureau ook op glas en diverse andere ondergronden. Via bluetooth verbindt de MX Master 3S met de Windows- of Maccomputer. Je kunt zelfs drie verschillende computers door middel van een keuze-drukschakelaartje selecteren.

Heel welkom is de lange gebruikscapaciteit van de accu. Volledig opgeladen zo’n 70 dagen. In geval van nood na 1 minuut laden al weer 3 uur paraat. Het opladen gaat via een USB-c poort aan de voorzijde.