Je platenspeler gebalanceerd aansluiten: is het de moeite waard?

Wat heb je nodig?

Niets houd je tegen om een MM-element te monteren op een draaitafel die gebalanceerd is aangesloten. Een MC-cartridge is echter de betere keuze, want dan pas heb je een echt gebalanceerd signaal vanaf de bron. Dat komt door hoe zo’n cartridge is opgebouwd. Een Moving Coil-element is namelijk echt iets anders dan een Moving Magnet-cartridge.

Je platenspeler moet uiteraard ook beschikken over een gebalanceerde uitgang. Dat is meestal een paar grote XLR-outputs of één mini-XLR-uitgang. Ten slotte moet de versterker eveneens gebalanceerde XLR-ingangen bezitten. Vaak spreek je dan toch over een duurder apparaat, want gebalanceerde ingangen kom je zelden tegen in het budgetsegment. Wat niet onlogisch is, aangezien deze inputs enkel steekhouden als het achterliggende versterkerdesign er iets nuttig mee kan doen.

Een tussenoplossing is werken met een gebalanceerde phono-voorversterker die dan ongebalanceerd aan de versterker hangt. Dit is ook de oplossing als je bijvoorbeeld actieve luidsprekers hebt staan (al hebben sommige ook wel XLR-ingangen) of de platenspeler aan een draadloze luidspreker wil aansluiten. Door die laatste stap met een ongebalanceerde kabel lijkt deze oplossing minder nuttig, maar dat is niet zo. Het grote voordeel van een gebalanceerde connectie zit net bij de kabel tussen platenspeler en (voor)versterker. Het signaal dat vanuit een phono-voorversterker vertrekt is versterkt en dus minder onderhevig aan storingen.