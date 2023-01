De JBL Stage XD-5 en JBL Stage XD-6 zijn luidsprekers die met name ideaal zijn voor onder een overkapping, in de tuin of bij het zwembad. Twee luidsprekermodellen die zich in laten passen in Custom Install projecten of als On-Wall oplossing in een woonkamer situatie. Binnen of buiten.

Dankzij de IP67 certificering hoef je je over water geen zorgen te maken. Ondergedompeld tot maximaal 1 meter diepte kan de Stage XD 30 minuten zijn adem inhouden en daarna verder spelen. Daarmee is hij gegarandeerd voor de meest extreme klimaatwisselingen en dus een ideale partner voor buiten. Mocht er dan toch onverhoopt iets defect raken dan is hij ook reparabel.

De Stage XD serie is voorzien van een 25mm Aluminium Dome tweeter die samen met de Polycellulose woofer een breed en heel energiek geluidsbeeld neer moet zetten. De Stage XD-5 is de compactste van het stel en voorzien van 130mm (5,25”) driver voor de midden en lage tonen. In de grotere Stage XD-6 vallen die voor rekening van een 160mm (6,5”) driver die daarmee net wat meer body heeft. Het rendement is relatief vriendelijk waardoor je ook met een wat bescheiden versterkervermogen al veel muziek kan maken.

De speakers ogen bescheiden maar strak en zijn met de bijgeleverde muurbeugel flexibel monteerbaar. Beide modellen zijn leverbaar in wit en zwart. De adviesprijzen bedragen 599 euro per set voor de Stage XD-5 en 749 euro per set voor de Stage XD-6.