JBL lanceert L75MS Music System in Classic Style behuizing

De L75MS is in basis een stereoluidspreker waarbij de speakers in één 79cm brede kast zijn ondergebracht. De linker en rechter speaker worden ieder gevormd door een 13cm Paper Pulp woofer en 2,5cm Aluminium Dome tweeter die onder een speciale hoek naar buiten zijn gericht. Een 10cm Pure Pulp midrange in het centrum van de kast moet in combinatie met een selecteerbare Soundfield control zorgen voor een overtuigende stereo beleving. Achter de Digitale Signaal Processing zitten 5 versterkers die iedere driver van zijn eigen power voorzien. De behuizing is gemaakt van gebogen, solide Walnut Fineer, afgewerkt met een Quadrex Foam grill.

Achterop de ingebouwde versterker vinden we een reeks van aansluitingen, draadloos en bedraad;

Een HDMI-aansluiting met ARC (Audio Return Channel) voor directe aansluiting op de televisie waar bij het audiosignaal vanaf de TV naar de L75MS gekoppeld kan worden

Een AUX-ingang in vorm van een 3.5mm (mini)Jack voor analoge audiobronnen

Een Phono-input met Ground-connectie voor de aansluiting van een platenspeler met MM-element

Een uitgang voor een actieve subwoofer

Een Ethernet-aansluiting voor connectie met het netwerk

De L75MS kan middels de Ethernet-aansluiting of draadloos in het netwerk gekoppeld worden waarna draadloos muziek streamen tot de opties behoort. Hiervoor kun je gebruikmaken van Google Chromecast, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, de Harman MusicLife-app en ROON. Ook Bluetooth aptX HD is aanwezig.

De JBL L75MS is vanaf nu beschikbaar en heeft een adviesprijs van € 1549,- inclusief BTW