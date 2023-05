We kennen de JBL-speakers met name als bluetooth-speakers, maar de fabrikant heeft dit keer een tandje bijgezet. De JBL Boombox 3 en JBL Charge 5 worden opnieuw uitgebracht. Niet alleen met de al aanwezige bluetooth-verbinding, maar nu ook met wifi-connectiviteit en audio-streaming. Je kunt dit keer ook muziek streamen en ondertussen je smartphone blijven gebruiken. Beide speakers zijn uitgerust met AirPlay 2, Alexa MRM en Chromecast built-in. Zo kun je makkelijk via wifi verbinding maken en muziek streamen vanaf je favoriete muziekstreamingdienst.

De beide draagbare speakers beschikken over de self-tuning functie om automatisch te detecteren in welke omgeving jij je bevindt en de muziek hierop te optimaliseren. De vernieuwde JBL Boombox 3 heeft maximaal 20 uur batterijduur en de JBL Charge 5 beschikt over 24 uur batterijduur. De Boombox 3 Wi-Fi is ook de eerste draagbare JBL-luidspreker met Dolby Atmos.

“Bij JBL staat de audio-ervaring van gebruikers centraal, wij begrijpen ook dat technologie een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de gebruikservaring. Met de introductie van onze nieuwe JBL Boombox 3 Wi-Fi en JBL Charge 5 Wi-Fi luidsprekers, bieden we niet alleen beter geluid, maar ook geavanceerde technologieën, zoals Wi-Fi-connectiviteit en Dolby Atmos-ondersteuning,” aldus Carsten Olesen, President Consumer Audio bij HARMAN Lifestyle Division. “Bovendien zijn we toegewijd aan het creëren van milieuvriendelijke audioproducten en deze nieuwe luidsprekers zijn hierop geen uitzondering.“

Beide speakers zijn verkrijgbaar in het zwart met gouden details. De luidsprekerbehuizingen zijn gemaakt van 90 procent gerecycled plastic en het luidsprekerrooster van 100 procent gerecycled textiel. De JBL One-app is aanwezig voor beide speakers om je persoonlijke voorkeuren in te stellen.

Specificaties JBL Boombox 3 Wi-Fi

Krachtig JBL Original Pro Sound en diepe bas

Drievoudig luidsprekersysteem bestaande uit subwoofer, twee mid-range drivers en twee tweeters

Wi-Fi 6 voor stabiele verbinding en hoogwaardige audio streaming

HD-audioprestaties met 24-bit/96kHz weergave over Wi-Fi

Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready)

3D Dolby Atmos beschikbaar via Tidal in-app via de JBL One app

Self-tuning

24 uur afspeeltijd

AirPlay 2, Alexa MRM en Chromecast built-in™

IP67 water- en stofdichte rating

Powerbank

Moment-knop om afspeellijsten af te spelen via de JBL One app op de speaker

Specificaties JBL Charge 5 Wi-Fi

Krachtig JBL Original Pro Sound

Lange excursiedriver en een aparte tweeter voor een luider geluid en een betere helderheid met twee passieve basradiatoren

Wi-Fi 6 voor stabiele verbinding en hoogwaardige audio streaming

HD-audioprestaties met 24-bit/96kHz weergave over Wi-Fi

Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready)

Powerbank

Self-tuning

20 uur afspeeltijd

AirPlay 2, Alexa MRM en Chromecast built-in™

IP67 water- en stofdichte rating

Moment-knop om afspeellijsten af te spelen via de JBL One app op de speaker

Prijs en beschikbaarheid

De speakers zijn vanaf half mei 2023 verkrijgbaar. De JBL Boombox 3 Wi-Fi gaat 599 euro kosten. De JBL Charge 5 Wi-Fi heeft een prijs van 249 euro.