Focal lanceert nieuwe versie high-end koptelefoon Utopia

Het Franse merk Focal komt met de nieuwste versie van de Utopia-koptelefoon. Het nieuwe design gaat tevens gepaard met de nodige akoestische verbeteringen. Volgens Focal heeft de nieuwe Utopia alles aan boord wat de voorganger zo speciaal maakte, en worden daarnaast nieuwe exclusieve high-end technologieën gebracht.

De nieuwe Focal Utopia is een echte high-end hifi-koptelefoon met open achterkant voor thuisgebruik. Aan boord vinden we een full-range speaker driver met een ‘M’-shaped, pure Beryllium dome voor puur, dynamisch en perfect gebalanceerd geluid. Deze 40mm driver moet zorgen voor kraakhelder geluid. De grill in de oorcups zijn ook in M-vorm en volgen de drivers. Dit moet zorgen voor verbeterde lineariteit en meer precisie. De nieuwe Focal Utopia wordt met zorg gemaakt in de workshops van het bedrijf in Frankrijk. Men heeft wederom gekozen voor hoge kwaliteit materialen, waaronder leer, aluminium en gerecycled carbon.

Specificaties Focal Utopia

Type: Circum-aural, open-back headphones

Impedantie 80 Ohms

Gevoeligheid: 104dB SPL / 1mW @ 1kHz

THD: <0.2 % @ 1kHz / 100dB SPL

Frequentie response: 5Hz – 50kHz

Speaker driver: (40mm) pure beryllium ‘M’-shaped dome

Gewicht: 490 gram

Prijs en beschikbaarheid

De Focal Utopia is later deze maand beschikbaar. Het bedrijf doet nog wat geheimzinnig over de prijs, maar de eerste winkels hebben het over een adviesprijs van 4.999 euro.

