Estelon Forza met Audio Research Reference en CH Precision 10 series bij Rhapsody

Luisteren Estelon Forza met Audio Research Reference

Wat een system en wat een prachtig visueel voorkomen! Dat is mijn eerste indruk wanneer ik deze totaal afwijkende visuele set zo in de grote luisterruimte bij Rhapsody zie staan. Bronnen zijn trouwens de eveneens nieuwe en in mijn ogen bijzonder fraaie Naim Solstice draaitafel met het bijbehorende element en phonotrap voor het analoge deel. Een Grimm MU1 met Nagra Classic Tube DAC met PSU voeding verzorgt de digitale zijde. Bekabeling is voornamelijk van het Duitse Schnerzinger afkomstig, evenals de op veel plaatsen als UFO’s tonende stoorveld eliminatie tools zoals de Piccolo, EMI en Gigapuls protectors. Het grote rack en de verschillende plateau’s zijn afkomstig van het Italiaanse Bassocontinuo. Een uit Noord-Italië afkomstige rackfabrikant die zijn producten ontwikkeld vanuit een wetenschappelijke benadering en door een keur aan zelf via de website te configureren afwerkingsvarianten, inmiddels is uitgegroeid tot de snelst groeiende ster binnen de rack fabrikanten wereldwijd! Bij Rhapsody maakt vooral het brede en oersolide Anteo rack uit de Ultimate lijn veel indruk. Een constructie die op basis van 55 verschillende meetpunten is ontworpen en waarbij een grote verscheidenheid aan verschillende materialen voor een optimale energie huishouding zorgt. En dan de weergave van dit forse maar zeer sierlijke 4-weg luidsprekerssysteem voorzien van 5 luidspreker units waaronder een diamanttweeter. Harry is er zichtbaar mee in zijn nopjes en vertelt enthousiast dat je er echt alles op kunt draaien. Nu lijkt dat een vanzelfsprekendheid, maar hij bedoelt daar in dit geval mee dat het systeem moeiteloos en overtuigend alle muziekstijlen voor het voetlicht kan brengen. Beslist geen vanzelfsprekendheid bij hoog oplossende systemen die echt alles laten horen. Ook de Forza’s aangestuurd door de top Audio

Research versterkers laten hierbij niets aan het twijfel horen. Want wat ik hoor is een prachtig, vloeiend, wijd opengetrokken klankpanorama. Maar waarbij velen onder u nu waarschijnlijk een analytische en klinische weergave verwachten, is het tegendeel waar. Zoals ik het ook bij de andere Estelon’s al eerder heb gehoord, slaat ook de Forza de weg van absolute natuurlijkheid in. Niets priemt in je oren, niets stoort, niets is bombastisch of wordt te groot afgebeeld en het is vooral een enorm ontbreken van hifi artefacten dat opvalt. Een ander facet wat mede door de fraaie Audio Research versterkers opvalt, is het enorm losse drie dimensionaal beeld. Een presentatie met een schitterende verfijning en vooral een bijzonder hoge muzikale aantrekkelijkheid. Dit zorgt ervoor dat je enerzijds enorm geboeid blijft luisteren, maar tegelijkertijd ook in een zeer aangename lichamelijke fase van ontspanning terecht komt. Absoluut een prachtig systeem waarbij de Estelon luidsprekers in deze kleur en uitvoering absoluut de show stelen.