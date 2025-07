Review: Soundcore Boom 2 Plus – Bombastische Boombox

Genieten van mooi geluid tijdens je welverdiende vakantie? Vorig jaar las je op FWD.nl ons zomerdossier met bluetoothspeakers tot 100 euro. Dit jaar doen we daar nog een schepje bovenop en kijken we welke bluetoothspeakers tot 200 euro de moeite waard zijn. Is het geluid een segment hoger ook echt beter? Heb je meer functies tot je beschikking? Of zijn er andere verschillen? We hebben alle zeven fabrikanten van vorig jaar bereid gevonden om opnieuw mee te doen in ons nieuwe zomerdossier, maar dan met een nieuwe bluetoothspeaker tot 200 euro. We kijken hierbij naar de verkoopprijs en niet naar de adviesprijs. Ook dit jaar willen we natuurlijk zoveel mogelijk speaker voor zo weinig mogelijk geld, want je kan je vakantiegeld tenslotte maar één keer uitgeven.

Deze review van de Soundcore Boom 2 Plus is onderdeel van ons zomerdossier. Nadat we zeven verschillende bluetoothspeakers hebben getest in een review komen we met ons zomerdossier waarin we antwoord geven op de vraag welke bluetoothspeaker tot 200 euro het beste bij je past deze zomer. We gaan aan de slag met de volgende bluetoothspeakers in de komende weken: