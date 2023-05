Denon lanceert DNP-2000NE netwerkaudiospeler

Denon introduceert de DNP-2000NE. Deze netwerkaudiospeler combineert volgens de fabrikant een hoogwaardige geluidskwaliteit met veelzijdige verbindingsmogelijkheden. De DNP-2000NE is een perfecte metgezel van de Denon PMA-1700NE versterker, maar is ook te combineren met versterkers uit eerdere jaren zoals de PMA-2500NE en PMA-1600NE of met andere hifisystemen.