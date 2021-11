Denon komt voor het eerst met true wireless in-ear oordopjes

Het is de eerste keer dat de Japanse audiofabrikant Denon zich op de markt van de true wireless in-ear oordopjes gaat begeven. Het merk brengt gelijk twee verschillende modellen uit. Zo is daar de Noise Cancelling in-ear oordopjes (Denon AH-C830NCW) en de Wireless in-ear oordopjes (Denon AH-C630W). Je kunt de oordopjes via bluetooth verbinden en de dynamische drivers zijn getest en afgestemd door Denon Sound Masters. De Denon AH-C830NCW beschikt tevens over noise cancelling om vervelende achtergrondgeluiden zoveel mogelijk weg te filteren. Trip Randall, president van Denon vertelt:

“Al jaren staan we te popelen om het premium Hi-Fi geluid van Denon naar compacte, betaalbare draadloze in-ear oordopjes te brengen. Nu is het perfecte moment, omdat meer mensen thuis en onderweg naar beter geluid verlangen. Nergens anders vind je de beste geluidskwaliteit in zijn klasse, gekoppeld aan een licht en ergonomisch ontwerp. De in-ear oordopjes zijn zweet- en waterbestendig en hebben een lange batterijlevensduur. Met een uitzonderlijke audiokwaliteit onderscheiden deze true wireless in-ear oordopjes zich van andere op de markt.”

De AH-C830NCW zijn de noise cancelling oordopjes van de twee modellen. Deze beschikken over een 11mm x 10mm dynamic driver en hybride actieve noise cancelling dankzij twee microfoons per oordopje. Ze gaan tot 6 uur mee op een enkele lading en tot 24 uur met de oplaadcase. De AH-C630W beschikken over 10mm dynamic drivers. Ze gaan tot 4,5 uur mee op een enkele lading en tot 18 uur met de oplaadcase.

Prijs en beschikbaarheid

Beide modellen zijn verkrijgbaar in zwart of wit. De Denon AH-C830NCW heeft een glanzende afwerking met zilveren accenten. De verkoopadviesprijs is 159 euro. De Denon AH-C630W hebben een chique matte afwerking. De verkoopadviesprijs is 99 euro. De wireless in-ear oordopjes zijn verkrijgbaar op denon.com.