SwitchBot lanceert Weather Station met E-Ink-scherm en Smart Calendar

We hebben recent al veel verschillende producten van SwitchBot gezien en de meeste producten daarvan worden ook door ons goed beoordeeld, zoals recent de SwitchBot S20 robotstofzuiger, de SwitchBot Video Doorbell of de SwitchBot Hub 3. Het merk komt nu echter met iets totaal anders en dat is het SwitchBot Weather Station. Het is volgens het merk een alles-in-één weerstation, maar wat het product uniek maakt is het E-Ink-scherm van 7,5-inch. Dat is eenzelfde soort scherm wat je ook vindt op een E-reader. Het voordeel is een batterijduur van meer dan een jaar en je kunt dit model makkelijk weer opladen via usb-c. Je kunt door de ingebouwde batterij dit model overal plaatsen. Het weerstation geeft in real-time de temperatuur en luchtvochtigheid binnen en buiten weer, net als vooruitzichten, de luchtkwaliteit en zonsopkomst en ondergang.

Naast dienst als weerstation heeft het ook een Smart Family Calendar. Je kunt synchroniseren met je agenda van Google, iCloud, Outlook of Yahoo en de agenda tot vijf gezinsleden tegelijk laten zien inclusief reminders met geluid. Twee knoppen op het scherm laten je daarnaast gemaakte scenes in de SwitchBot-app toepassen om bijvoorbeeld je lampen te bedienen of je airconditioning. Het SwitchBot Weather Station doet daarnaast dienst als wekker met drie verschillende (snooze-)alarmen op verschillende geluidssterktes.

Prijs en beschikbaarheid

SwitchBot heeft verschillende pakketten te koop inclusief Hub of Outdoor Meter. Het weerstation is verkrijgbaar vanaf 109,99 euro, maar is tijdens de introductie verkrijgbaar voor 87,99 euro.