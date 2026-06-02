Mark Knopfler

Een van de bekendste albums is ‘Local Hero’ van Mark Knopfler, behorend bij de legendarische film. Maar ook hier een speciale Half Speed Mastering editie van Abbey Road Studios (ARHSLP010). De track Going Home: Theme of the Local Hero laat de meest subtiele en fijne details horen van Knopflers gitaarspel dat mij mogelijk lijkt. Elke beweging op de snaren is volgbaar, ook de gekleurde boventonen van de hogere gitaarsnaren, die met een tikje gouden gloed door de luisterruimte zweven in een prachtig diepe en brede stage. We zijn inmiddels beland bij de ATC SCM150 actieve luidsprekers, de Bergmann Galder met Odin toonarm en de Grado Aeon3. Ronald wist het natuurlijk al, maar ziet genoeglijk toe hoe ik opnieuw een stap naar boven ervaar, en ook nog zo herkenbaar. Weergave van vinyl kan zo toch niet beter? Maar zelfs Ronald is onder de indruk van de Half Speed Mastering lp, het klinkt fenomenaal goed. En de ATC SCM150 luidspreker is van een behoorlijke omvang, maar in staat de kleinste details fijnzinnig weer te geven.