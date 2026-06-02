We mogen ons als serieuze muziekliefhebbers gelukkig prijzen dat we in ons kleine land de beschikking hebben over een aantal uitstekende audio-zaken en ketens. Sommigen daarvan zijn gespecialiseerd in kleinere, maar o zo bijzondere audiofiele merken, en als je geluk hebt staat er zelfs een bijzonder topmodel opgesteld waarnaar je kunt luisteren. Maar wat nu als een groot muziekliefhebber in het midden van het land het anders aanpakt, een nieuwe hifi-zaak opricht en daarna een echt grote collectie topklasse draaitafels en elementen luisterklaar heeft opgesteld? En dan ook nog aangesloten op versterking en luidsprekers die vallen onder ‘het beste van het beste?’ Dan kom je echt terecht in de Analog Heaven. Bij Hifivestudio in Zeewolde.
Hifivestudio is in 2025 opgericht door Ronald Wanders, succesvol ICT-ondernemer, maar ook audiofiel. In een eigen pand, waarin de business gewoon doorgaat, heeft hij inmiddels maar liefst acht luisterruimtes ingericht die allemaal in het teken staan van hoogwaardige analoge weergave. De prachtige Bergmann draaitafels met lineaire toonarmen bijvoorbeeld vind je in vrijwel elke ruimte, ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien: met een of twee armen, en met een keur van topklasse elementen van Grado of DS Audio. Het zijn stuk voor stuk audioproducten voor de serieuze analoge high-end liefhebber.
Bergmann Audio
De Deen Johnnie Bergmann bouwt al sinds 2008 met de hand prachtige en iconische draaitafels met bijzondere kenmerken. Een daarvan is dat gebruik wordt gemaakt van luchtlagering, zowel voor het draaiplateau als voor de toonarmen. Een compressor wordt dan ook hiervoor meegeleverd. Een tweede specialiteit is dat deze draaitafels zijn uitgerust met lineaire toonarmen. Deze vertonen ten opzichte van conventionele toonarmen geen fouthoek en laten het gemonteerde element feitelijk op dezelfde wijze bewegen over het vinyl als de snijbeitel in de platenstudio de lacquer (aluminium schijf met daarop een laklaag) bewerkt. Als je met je vinger het armpje met het element aanraakt, dan merk je hoe soepel en licht deze over de armrails beweegt, prachtig gewoon. De topklasse modellen zuigen ook de lp met behulp van perslucht vast op het plateau, bij de overige modellen gebruik je een clamp.
DS Audio
Het merk DS Audio werd opgericht door de Japanner Tetsuaki Aoyagi en maakt als audiotak deel uit van het Japanse Digital Stream Corporation, een firma die gespecialiseerd is in laseroptische technologie. De grote kennis van dit bedrijf op dit terrein leidde bij DS Audio tot de ontwikkeling van de bijzondere optische elementen. In tegenstelling tot de klassieke MM/MC-elementen, waarbij de magneet of kern de trillingen van de naald verwerkt (en daarbij door de beweging ook magnetische weerstanden ontstaan), gebeurt dat bij DS Audio via leds en fotocellen. Het muzieksignaal wordt herkend via een 100 micron dun plaatje dat lichtwisselingen door middel van schaduw waarneemt. Bij dit proces is in het geheel geen sprake van magnetische weerstanden. Ook heeft het element hierdoor een aanzienlijk lichtere massa. De output is niet, zoals je zou verwachtende digitaal, maar een puur analoog signaal.
Grado Labs
De Amerikaanse firma Grado Labs, gevestigd in Brooklyn, bestaat al sinds 1953 en werd opgericht door de meester-horlogemaker Joseph Grado, daarvoor werkzaam bij Tiffany-Company. Zijn zoon John staat er tegenwoordig nog steeds aan het roer. Joseph begon thuis met het vervaardigen van elementen en schreef daarna audiogeschiedenis. Zo ontwikkelde hij het eerste MC-element voor stereo-weergave. Ook werden enige tijd draaitafels, toonarmen en luidsprekers geproduceerd. Grado is vooral bekend geworden door de fraaie audiofiele hoofdtelefoons en natuurlijk de elementen, waarvan sommigen tot de beste behoren die op de markt verkrijgbaar zijn. Veel analoge muziekliefhebbers zijn het merk Grado hun hele leven trouw.
De draaitafels en elementen
Bij Hifivestudio staat werkelijk het gehele oeuvre van Bergmann opgesteld, soms zelfs dezelfde modellen meerdere malen, maar dan met een andere armconstructie of element. Dit is uniek. Dit betekent dat je in Zeewolde de verschillen goed kunt beluisteren tussen zowel de draaitafels, de armen als de elementen. Vaak zijn die verschillen subtiel, maar soms ook indrukwekkend groot. We hebben geluisterd naar de Modi draaitafel met Thor lineaire arm, de Magne draaitafel, het topmodel, de Galder met lineaire Odin toonarm, en idem met twee toonarmen en verschillende elementen: van Grado de Epoch3 en Aeon3 en van DS Audio het semi-vlaggenschip, de optische DS Audio Master 3 en het referentiemodel, de optische DS DSW 3, beide met een eigen equalizer. In alle gevallen spreken we hier over bijzondere en kostbare elementen. De Epoch3 en Aeon3 worden overigens door John Grado zelf met de hand vervaardigd. Het zijn geen MM of MC-elementen, maar ontworpen volgens het Moving Iron-principe.
Versterking en actieve luidsprekers
Overal stonden prachtige Mola Mola Makua voorversterkers, echt Hollands Glorie op het gebied van high-end audio. Maar ook de Mola Mola Lupe phono-voorversterker en Tambaqui dac waren van de partij. In een van de audioracks stond ook een oogverblindend mooie Ayre KX-R Twenty voorversterker opgesteld. Ronald heeft vrijwel het gehele oeuvre van ATC in huis. Een luidsprekermerk met sterke wortels in de professionele audiowereld en met een breed programma aan zowel actieve als passieve luidsprekers, waaronder de SCM50 en de SCM150. Geweldenaren met subtiele, gecontroleerde basweergave, maar tegelijkertijd in staat fluisterstille signalen en subtiele nuances te kunnen weergeven, wel zo belangrijk bij het luisteren naar topklasse elementen. En over fluisterstil gesproken: de luchtgelagerde plateaus en toonarmen van alle beluisterde Bergmann draaitafels zijn echt volkomen stil, zelfs met je oren er bovenop. Echt hele fraaie constructies.
Sam Smith
Deze topklasse draaitafels met dito toonarmen en elementen vragen natuurlijk ook om het allerbeste vinyl. Een van mijn referentie-lp’s is het album ‘Love Goes, Live at Abbey Road Studios’, van Sam Smith (Capital Records 0243551843). De eerste track op de A-kant Young is een schitterende a capella opname, die via de Bergmann Magne met Grado Statement3 element en de ATC SCM40 actieve luidsprekers direct een prachtig diepe stereoweergave laat horen. We zitten in het centrum maar 3 meter van de luidsprekers vandaan. Zelfs de subtiele ingrepen van de tooningenieurs aan het einde van de track rondom de zangstem nemen we goed waar. Voor veel audioliefhebbers zou dit al meer dan voldoende aan kwaliteit zijn.
John Martyn
We luisteren naar het album ‘Solid Air’ van John Martin, nu echter een speciale Half Speed Mastering editie van Abbey Road Studios (ARHSLP003). Opnieuw luisteren we naar een Bergmann Magne, maar nu met een optisch element, de DS Audio DS W3. De Grado was al erg mooi, maar als Martyn, met zijn typische sonore stem, het gelijknamige nummer Solid Air zingt, dan gaat er bijna een gordijn open. Ronald en ik lijken pal voor het podium te zitten. De volledige zaalakoestiek is herkenbaar, maar ook de plaatsing van de musici op het podium. Alsof je er zelf bij bent. En de weergave van fijne details en kleuren is erg mooi. Wat is de invloed van het juiste element op de geluidsweergave toch groot.
Mark Knopfler
Een van de bekendste albums is ‘Local Hero’ van Mark Knopfler, behorend bij de legendarische film. Maar ook hier een speciale Half Speed Mastering editie van Abbey Road Studios (ARHSLP010). De track Going Home: Theme of the Local Hero laat de meest subtiele en fijne details horen van Knopflers gitaarspel dat mij mogelijk lijkt. Elke beweging op de snaren is volgbaar, ook de gekleurde boventonen van de hogere gitaarsnaren, die met een tikje gouden gloed door de luisterruimte zweven in een prachtig diepe en brede stage. We zijn inmiddels beland bij de ATC SCM150 actieve luidsprekers, de Bergmann Galder met Odin toonarm en de Grado Aeon3. Ronald wist het natuurlijk al, maar ziet genoeglijk toe hoe ik opnieuw een stap naar boven ervaar, en ook nog zo herkenbaar. Weergave van vinyl kan zo toch niet beter? Maar zelfs Ronald is onder de indruk van de Half Speed Mastering lp, het klinkt fenomenaal goed. En de ATC SCM150 luidspreker is van een behoorlijke omvang, maar in staat de kleinste details fijnzinnig weer te geven.
Lyn Stanley
We luisteren naar echt iets heel bijzonders: een proefpersing van RTI Record Technology voor het SuperSonic One Steps audiofiele 45 RPM album ‘Black Dress Ballads’, die ik ooit van Lyn zelf ontving om de mastering van Bernie Grundman nog even te beoordelen voor de definitieve productie (is geworden ATM Music 3111). We draaien op een Galder draaitafel met twee lineaire toonarmen. Eerst komt de Grado Epoch3 aan bod. De weergave is zo fenomenaal goed dat ik als recensent denk dat het echt niet meer beter kan, zo mooi klink dit vinyl. Maar dan draaien we deze lp nog een keer via de andere arm, bezet met de DS Audio Master3. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe de verschillen toch weer waren, in mijn beleving het absolute plafond van wat met naalden qua weergavekwaliteit mogelijk is, ik heb nooit beter gehoord dan dit.
Conclusie
Stel dat u een zeer groot liefhebber bent van de fijnste analoge weergave via vinyl, u wilt daarbij geen compromissen doen in kwaliteit èn wilt kritisch luisteren naar het verschil tussen meerdere prachtige topklasse elementen. U wilt van het beste van het beste genieten, waaronder van die prachtige handgemaakte audiofiele kunstwerken van Johnnie Bergmann met lineaire toonarmen. Ervaar dan bij Ronald Wanders de Analog Heaven. Want die bestaat. Bij Hifivestudio in Zeewolde.
Prijzen
Grado Lineage Statement 3 € 3.699,-
Grado Lineage Aeon 3 € 6.500,-
Grado Lineage Epoch 3 € 13.000,-
DS Audio Master 3 inclusief equalizer € 26.000,-
DS DSW 3 inclusief equalizer € 14.198,-
Bergmann Modi en Thor € 13.779,-
Bergmann Magne € 14.549,-
Bergmann Galder en Odin vanaf € 31.799,-
Hifivestudio, Gildenveld 61 Zeewolde, www.hifivestudio.nl
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