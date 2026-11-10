Argon Audio maakt TT MK2-platenspeler draadloos met nieuwe Bluetooth-uitvoering

Argon Audio breidt zijn populaire TT MK2-serie uit met de nieuwe TT MK2 BT. Deze platenspeler voegt Bluetooth-connectiviteit toe, waardoor vinylplaten draadloos kunnen worden afgespeeld via compatibele speakers, hoofdtelefoons en audiosystemen. De TT MK2 BT beschikt over Bluetooth 5.4 en ondersteunt aptX en aptX HD voor een hoogwaardige draadloze overdracht. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om de platenspeler direct naast de versterker of speakers te plaatsen. Ook blijft de traditionele bekabelde aansluiting behouden voor wie de voorkeur geeft aan een directe signaalverbinding. Dankzij de ingebouwde, schakelbare RIAA-voorversterker kan de platenspeler rechtstreeks worden aangesloten op actieve speakers of een versterker. Argon Audio heeft daarnaast gekozen voor een voorgemonteerd Audio-Technica AT3600L-element en een riemaandrijving met ondersteuning voor 33⅓ en 45 toeren. Een automatische stopfunctie schakelt de platenspeler uit wanneer er langere tijd geen audiosignaal wordt gedetecteerd. Met de TT MK2 BT wil Argon Audio het gebruiksgemak van vinyl combineren met de flexibiliteit van draadloos luisteren. De platenspeler verschijnt in verschillende kleuruitvoeringen.

Belangrijkste specificaties

Bluetooth 5.4 met aptX en aptX HD.

Voorgemonteerd Audio-Technica AT3600L-element.

Ingebouwde, schakelbare RIAA-voorversterker.

Zowel draadloze als bekabelde aansluiting.

Riemaandrijving.

Ondersteuning voor 33⅓ en 45 toeren.

Automatische stopfunctie.

Prijzen en beschikbaarheid

De Argon Audio TT MK2 BT wordt op 6 november gelanceerd met een adviesprijs van €299. Het product is verkrijgbaar via www.argonaudio.com en onze verkooppartners.