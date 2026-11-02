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Gratis RoamView bij een Hisense RGB MiniLED TV (ADV)

02 november 2026 4 Minuten 0 Reacties
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De woonkamer is nog altijd de plek voor de grote filmavond. Maar de tweede aflevering kijk je in bed, het recept volg je in de keuken en de kinderen willen iets anders zien dan jij. Hisense speelt daar deze winter op in met een actie die die twee werelden samenbrengt: koop je een geselecteerde RGB MiniLED TV, dan krijg je er een Hisense 32S6S RoamView ter waarde van 1.199 euro gratis bij. De actie loopt van 5 oktober 2026 tot en met 3 januari 2027, dus ruim voorbij Black Friday.

Hisense

RGB MiniLED: meer dan een marketingterm

Even technisch, want hier zit het echte verschil. Bij een gewone MiniLED-televisie geven de duizenden kleine ledjes in de achtergrondverlichting blauw of wit licht. Pas daarna wordt daar kleur van gemaakt, via een filter- of quantumdotlaag. Dat werkt goed, maar er gaat onderweg licht en kleurzuiverheid verloren.

Bij RGB MiniLED geven de ledjes zelf rood, groen en blauw licht. De kleur ontstaat dus bij de bron in plaats van achteraf in een filter. Het gevolg is in de praktijk op drie punten zichtbaar:

  • Zuiverdere kleuren. Een rode sportshirt blijft rood in plaats van licht oranje te trekken, en diepgroene landschappen of felblauwe luchten houden hun verzadiging ook als het beeld fel wordt.
  • Een breder kleurbereik. Moderne films worden gemasterd in een kleurruimte die de meeste televisies maar gedeeltelijk kunnen weergeven. Hoe dichter een scherm daarbij komt, hoe meer je ziet van wat de maker bedoeld heeft.
  • Helderheid zonder kleurverlies. Juist bij fel beeld, denk aan een zonnige wedstrijd of een explosie in een actiefilm, verbleken kleuren op veel schermen. Met gescheiden rode, groene en blauwe lichtbronnen houdt het beeld zijn kracht.

De Hi-View AI Engine RGB stuurt dat geheel aan en stemt het beeld af op wat je kijkt. Bij sport betekent dat vooral vloeiende beweging en heldere kleuren op het veld, bij films meer detail in donkere scènes, en bij gamen een snelle, responsieve weergave. Het resultaat merk je het sterkst waar het beeld het veeleisendst is: schemerscènes, snel bewegend sportbeeld en content in HDR.

Groot scherm is het terrein van Hisense

Bij een bioscoopgevoel thuis hoort formaat, en daar heeft Hisense zich stevig genesteld. Het merk is volgens onderzoeksbureau Omdia wereldwijd nummer één in het segment televisies van 100 inch en groter, gemeten naar leveringen. Dat is geen toeval: grote schermen vragen om een achtergrondverlichting die over het hele oppervlak gelijkmatig en krachtig blijft presteren, en precies daar betaalt de RGB MiniLED-techniek zich uit.

De deelnemende modellen laten die breedte zien. Je kunt kiezen voor 75 of 85 inch, of doorpakken naar 100 en zelfs 116 inch voor wie de woonkamer echt in een thuisbioscoop wil veranderen.

De RoamView: een scherm dat met je meeloopt

Het cadeau bij deze actie is geen willekeurige tweede televisie. De Hisense 32S6S RoamView is een 32-inch 4K-touchscreen op een verrijdbare voet. Je draait, kantelt en verstelt hem in hoogte, en dankzij de accu met een gebruiksduur tot tien uur hoeft hij niet aan een stopcontact te blijven hangen.

Dat maakt hem geschikt voor de momenten waarop een vaste televisie niet past en een tablet te klein is:

  • Je serie afkijken in de slaapkamer, zonder daar een tweede toestel op te hangen
  • Een recept of kookvideo volgen in de keuken, op ooghoogte en met een scherm dat je kunt aanraken
  • De kinderen hun eigen programma laten kijken terwijl de woonkamer vrij is
  • Meenemen naar de slaapkamer, de hobbykamer of de serre, en in de zomer gewoon de tuin in

Onder de motorkap draait Android, dus je streamingdiensten en apps staan er gewoon op. En staat hij niet aan? Dan verandert Art Gallery het scherm in een digitaal kunstwerk, inclusief passend geluid.

De actie op een rij

  • Wat: een gratis Hisense 32S6S RoamView ter waarde van 1.199 euro
  • Wanneer: bij aankoop tussen 5 oktober 2026 en 3 januari 2027
  • Deelnemende modellen: 75UR9S, 85UR9S, 100UR8S, 100UXQ en 116UXQ
  • Hoe: de RoamView wordt geleverd via de deelnemende retailer, volgens de geldende actievoorwaarden

Samen vormen ze twee kanten van dezelfde kijkervaring: een groots, kleurecht beeld voor de avonden dat iedereen samen op de bank zit, en de vrijheid om de rest van de week te kijken waar het jou uitkomt.

Alle deelnemende modellen, verkooppunten en actievoorwaarden vind je op nl.hisense.com/acties/s6s.

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