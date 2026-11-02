Gratis RoamView bij een Hisense RGB MiniLED TV (ADV)

RGB MiniLED: meer dan een marketingterm

Even technisch, want hier zit het echte verschil. Bij een gewone MiniLED-televisie geven de duizenden kleine ledjes in de achtergrondverlichting blauw of wit licht. Pas daarna wordt daar kleur van gemaakt, via een filter- of quantumdotlaag. Dat werkt goed, maar er gaat onderweg licht en kleurzuiverheid verloren.

Bij RGB MiniLED geven de ledjes zelf rood, groen en blauw licht. De kleur ontstaat dus bij de bron in plaats van achteraf in een filter. Het gevolg is in de praktijk op drie punten zichtbaar:

Zuiverdere kleuren. Een rode sportshirt blijft rood in plaats van licht oranje te trekken, en diepgroene landschappen of felblauwe luchten houden hun verzadiging ook als het beeld fel wordt.

Een rode sportshirt blijft rood in plaats van licht oranje te trekken, en diepgroene landschappen of felblauwe luchten houden hun verzadiging ook als het beeld fel wordt. Een breder kleurbereik. Moderne films worden gemasterd in een kleurruimte die de meeste televisies maar gedeeltelijk kunnen weergeven. Hoe dichter een scherm daarbij komt, hoe meer je ziet van wat de maker bedoeld heeft.

Moderne films worden gemasterd in een kleurruimte die de meeste televisies maar gedeeltelijk kunnen weergeven. Hoe dichter een scherm daarbij komt, hoe meer je ziet van wat de maker bedoeld heeft. Helderheid zonder kleurverlies. Juist bij fel beeld, denk aan een zonnige wedstrijd of een explosie in een actiefilm, verbleken kleuren op veel schermen. Met gescheiden rode, groene en blauwe lichtbronnen houdt het beeld zijn kracht.

De Hi-View AI Engine RGB stuurt dat geheel aan en stemt het beeld af op wat je kijkt. Bij sport betekent dat vooral vloeiende beweging en heldere kleuren op het veld, bij films meer detail in donkere scènes, en bij gamen een snelle, responsieve weergave. Het resultaat merk je het sterkst waar het beeld het veeleisendst is: schemerscènes, snel bewegend sportbeeld en content in HDR.