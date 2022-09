CrystalConnect – by Crystal Cable Monet RCA interconnect

Volodos plays Liszt

Misschien wel omdat Gabi van huis uit een ervaren concertpianiste is en ik ook die achtergrond heb, is er in deze review natuurlijk relatief veel geluisterd naar pianomuziek. Gabi speelt privé op een Bösendorfer concertvleugel, na eerder een klassieke Steinway & Sons in huis te hebben gehad. Bij zo’n keuze weet ik het wel. Die Bösendorfers hebben iets heel speciaals, iets extra’s, en het zegt ook iets over de oren van de pianist die deze keuze heeft gemaakt. Tijdens het luisteren via de Monet merk ik steeds meer het bijzondere karakter op van deze kabel. Inmiddels durf ik voorzichtig vast te stellen dat de Monet, in tegenstelling tot de iets warme Siltech, neutraler is van karakter. Maar waar ‘neutraal’ soms wel wordt vereenzelvigd met een wat zakelijk en kaal geluidsbeeld, is dat bij deze Monet anders: neutraal betekent hier een kristalheldere, sprankelende weergave van muziekdetails, maar met daarboven een explosie van kleurige tonen. Wat een zegen als je beschikt over topklasse hificomponenten die in staat zijn dit ook weer te geven. De Mark Levinson componenten stegen hierin mee. Ongelofelijk. Dat wordt bevestigd als ik vervolgens naar pianist Arcadi Volodos luister, op de Sony sacd (88697065002) ‘Volodos plays Liszt’. In de eerste track is Liszt beluisterbaar in fortissimo tot pianissimo, van bassnaren

tot de hoogste noten op het klavier. In tegenstelling tot hogere muzieknoten is het zo, dat de laagste bassnaren van een concertvleugel relatief weinig tot geen boventonen geven. Het gaat daar meer om de resonantie binnen de klankkast in combinatie met de ruimte-akoestiek waarin gespeeld wordt. De lage octaven zinderen op de piano en het snelle spel van Volodos hoog op het klavier laat onmiskenbaar die bijzondere eigenschappen van de Monet horen: een ongekend kleurig palet en weergave van ontelbare microdetails. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom Gabi deze kabel naar Claude Monet heeft vernoemd. Zijn impressionistische schilderijen zijn immers een explosie van kleur en fijne details.