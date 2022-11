Brandstory: Sonos breidt ondersteuning voor inbouwoplossingen uit (ADV)

Wat kun je vertellen over jullie recente evenement in Beesd?

RF: Afgelopen maand verwelkomden we 20 van onze toppartners en -distributeurs voor geïnstalleerde oplossingen op een exclusief evenement bij Het Nut in Beesd. Het was ons eerste partner-evenement sinds de pandemie in de BeNeLux en het gaf ons de mogelijkheid onze plannen te delen om de professionele activiteiten van Sonos-installateurs te versterken en feedback te krijgen van onze partners.

Waarom zijn installateurs als bekend consumentenmerk zo belangrijk voor Sonos?

RF: Sonos is een gerespecteerd audiomerk met een grote aantrekkingskracht op consumenten. Het professionele installatiekanaal is waar het voor ons allemaal is begonnen. Al 17 jaar zijn installateurs een onmisbare en belangrijke partner in onze reis om het meest toonaangevende bedrijf voor geluidservaring te worden. Daarom zijn de ontwikkelingen waar we aan werken – specifiek ten behoeve van professionele installateurs – zo boeiend. Dit is een markt die voor ons ongelooflijk belangrijk is.

Ons uitgangspunt is altijd geweest dat de luisterervaring van Sonos gemakkelijk is en aanvoelt. Dat houdt ook in dat onze producten naadloos samenwerken met andere smart home-producten. Naast dat we continu werken aan onze eigen producten en functies, zetten we ons in om programma’s op te zetten die onze dealers beter in staat stellen de beste waarde voor hun bedrijf en hun klanten te realiseren.

Advertentie

We werken voortdurend samen met de professionele installateursgemeenschap, en verzamelen feedback van honderden professionals op het gebied van smart home-technologie. Zo willen we meer te weten komen over hoe we een modern, geïntegreerd en naadloos platform van producten en diensten voor het slimme huis kunnen bieden. We blijven leren en passen die lessen toe om beter samen te werken met onze dealers, en om ze de tools te leveren die ze nodig hebben om hun klanten van dienst te zijn.

Neem bijvoorbeeld Sonos Amp. Vier jaar geleden hebben we Amp volledig opnieuw ontworpen op basis van directe gesprekken en feedback van installateurs. Dankzij die feedback hebben we een product kunnen leveren dat twee keer zo krachtig is als zijn voorganger en perfect past in standaard AV-racks. HDMI- en line-in-poorten maken het gemakkelijk om tv’s, platenspelers, Blu-Ray-spelers, cd-wisselaars en andere audiobronnen in het Sonos-systeem te introduceren, en stellen installateurs in staat om Amp op te nemen in geïntegreerde smart home-opstellingen. Inclusief slimme verlichting en gecentraliseerde controlesystemen.

Hoe ondersteunt Sonos installatieprogramma’s nog meer?

RF: We zijn al begonnen met de uitrol van ons open ontwikkelaarsplatform, waardoor het voor partners makkelijker dan ooit is om te innoveren op het gebied van de Sonos-luisterervaring. We bieden toegang tot de tools, maar ook de documentatie en ondersteuning die onze partners nodig hebben om snellere innovatie te stimuleren. Zo konden partners als Control4 nieuwe manieren ontwikkelen om Sonos-speakers te bedienen en te laten communiceren met de rest van het systeem.

Als onderdeel van dit platform kunnen partners de “Works with Sonos”-certificering behalen, zodat Sonos-eigenaren er op kunnen vertrouwen dat bedrijven die op het platform bouwen en innoveren, ervaringen leveren die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Sonos. Sonos en Sonance werkten bijvoorbeeld samen om een serie luidsprekers te creëren die is geoptimaliseerd voor installateurs (inclusief plafondinbouw, inbouwwanden en voor buiten) en die in elke ruimte verdwijnen. Daar zitten ook speciaal ontworpen ronde of optionele vierkante roosters bij die kunnen worden geverfd om helemaal op te gaan in een interieur, en tegelijkertijd helder geluid en hoogwaardige prestaties te bieden.

Verder hebben we onlangs ‘Multi-Product Setup’ aangekondigd, de eerste door het installatiekanaal geïnitieerde functie op de S2-app. Dankzij de nieuwe installatie-ervaring kunnen installateurs individuele firmware-updates voor nieuw toegevoegde producten uitstellen. Zodra alle nieuwe Sonos-producten op het netwerk zijn aangesloten, kan een firmware-update- en registratieproces worden uitgevoerd om alle nieuw toegevoegde producten tegelijk te dekken. Zo wordt de installatietijd verkort.

En we hebben net de langverwachte Sub Mini geïntroduceerd, onze draadloze subwoofer die krachtige bas levert in een compacter formaat. Hij is ideaal om te gebruiken in ruimtes van klein tot gemiddeld formaat. Dubbele aangepaste woofers zijn naar binnen gericht binnen het unieke cilindrische ontwerp, om zo een force-cancelling effect te creëren dat vervorming neutraliseert. Geavanceerde verwerking genereert een diepe, dynamische low-end bas voor een rijker, meeslepender geluid, zonder gezoem of geratel. De Trueplay™-technologie past de bas aan op de akoestiek van de kamer. Ook wanneer Sub Mini tegen een muur wordt gezet.

Wat komt er nog meer aan?

RF: We hebben een sterk portfolio van oplossingen opgebouwd die snel te installeren, gebruiksvriendelijk en duurzaam zijn voor installateurs en hun klanten. Van apart tv-kamers tot ingebouwd geluid of een thuisbioscoop: het Sonos-ecosysteem kan worden toegepast op bijna elke manier van leven. Op het gebied van producten hebben we het ook goed voor installateurs voor elkaar, maar we realiseren dat er werk aan de winkel is. Daarom is feedback van onze IO-gemeenschap ontzettend belangrijk en waardevol. Op dit moment praten we met installateurs en werken we aan professionele tools om hen en hun bedrijven beter te ondersteunen.

Wil je meer weten over Sonos voor installateurs, of wil je dealer worden? Ga dan naar Sonos.com en bezoek de professional sectie voor meer informatie.