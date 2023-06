Bowers & Wilkins introduceert 800-Serie Signature luidsprekers

Bowers & Wilkins 801 D4 Signature

Het grootste model in het nieuwe Signature-assortiment is de 801 D4 Signature, een vloerstaande driewegluidspreker die voortbouwt op de specificaties van de 801 D4 zoals die te vinden is in de Abbey Road Studios. De 801 D4 Signature is gebaseerd op de Diamond Dome tweeter en Continuum ConeFST driver voor het midden van Bowers & Wilkins met daaraan toegevoegd dubbele 250 mm (10″) Aerofoil Cone basdrivers met, ten opzichte van de 801 D4, geüpgradede en verbeterde magneten voor de motorsystemen. Hij is ook voorzien van een verbeterde aluminium bovenplaat onder de Turbine Head midrange-behuizing. Dit nieuwe ontwerp met zijn nieuwe, geoptimaliseerde skeletstructuur en zorgvuldig geplaatste beperkt ongewenste resonantie vanaf de bovenkant van de behuizing tot een minimum. Dit voegt meer transparantie en openheid in het middenbereik toe aan de prestaties van de 801 D4.

De poortuitgang op de 801 D4 Signature is op vergelijkbare wijze geüpgraded: hij is gemaakt van gegoten aluminium om hem stijver en stiller en minder gevoelig voor ongewenst poortgeluid te maken. In combinatie met de vernieuwde Aerofoil Cone-basdrivers zorgt dit voor een schonere en meer accuraat klinkende geluid laag met minder vervorming.

Evenals bij eerdere Signature-modellen is de crossover van de 801 D4 Signature geüpgraded met nieuwe en opgewaardeerde bypass-condensatoren voor elk element van de constructie. Dit verbetert de transparantie. Tot slot introduceert de 801 D4 Signature nieuw, met behulp van FEA geoptimaliseerde tweetergrillgaas, wat voortbouwt op de transparantie van bestaande luidsprekers van Bowers & Wilkins. Dit nieuwe gaas biedt een combinatie van stijfheid en transparantie waardoor het geluid van de Diamond Dome tweeter energieker de ruimte in komt, terwijl het membraan tegen ongewenste schade wordt beschermd.