Bose roept miljoen subwoofers terug wegens brandgevaar

Bose heeft laten weten meer dan een miljoen subwoofers van zijn alles-in-één homecinemasystemen terug te roepen voor reparatie. De subwoofers kunnen namelijk smelten of in brand vliegen. Wereldwijd zijn er inmiddels 21 meldingen gemaakt van brand of het smelten van de kast.

De subwoofers waar het om gaat zijn al wat jaartjes oud. Deze zijn verkocht tussen januari 1994 en april 2006 en onderdeel van een Acoustimass-, Lifestyle- of Companion-homecinemasysteem van Bose.

Bose heeft een speciale pagina online gezet waar je zelf kunt controleren of jouw subwoofer onder de getroffen modellen valt. Mocht dit het geval zijn dan kun je de subwoofer kosteloos laten repareren of een nieuw systeem of nieuwe soundbar van Bose kopen met 40 procent korting.