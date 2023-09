Bose lanceert koptelefoons en oordoppen in QuietComfort-serie

Het gaat om de Bose QuietComfort Ultra Headphones, de QuietComfort Ultra Earbuds en de QuietComfort Headphones. De nieuwe serie moet uitblinken in comfort, noise-cancelling en audio in hoge kwaliteit. De Ultra-modellen beschikken daarnaast over Immersive Audio, de variant van Bose op ruimtelijke audio. Je kunt kiezen uit twee verschillende modi, namelijk ‘Still’ en ‘Motion’. Bij de eerste blijft de audio op één plek, terwijl bij Motion de audio met je mee zal bewegen.

De Bose QuietComfort Ultra Headphones gaat de Bose Noise Cancelling Headphones 700 vervangen als het nieuwe vlaggenschip en komt met Immersive Audio, noise-cancelling en CustomTune audiokalibratie. Het is een over-ear koptelefoon met een modern en premium design. De Bose QuietComfort Ultra Earbuds vervangt de QC Earbuds II van Bose en komt met een IPX4-classificatie, terwijl de Bose QuietComfort Headphones de Bose QuietComfort 45 Headphones gaat vervangen.

Prijs en beschikbaarheid

De drie nieuwe producten zijn alvast te reserveren via de website van Bose. De Bose QuietComfort Ultra Headphones is verkrijgbaar vanaf 10 oktober in de kleuren Black en White Smoke en kost 499,95 euro. De Bose QuietComfort Ultra Earbuds is ook op 10 oktober verkrijgbaar in de kleuren Black en White Smoke voor 349,95 euro. De Bose QuietComfort Headphones verschijnt 26 september al in de kleuren Cypress Green, White Smoke en Black voor 399,95 euro.