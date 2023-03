Bang & Olufsen vernieuwt iconische speakers

Het belangrijkste is de overstap naar het nieuwe Mozart-softwareplatform. Dat is toekomstgericht én duurzaam, zegt het Deense bedrijf. Het is niet de eerste keer dat de A9 een update krijgt, want het betreft hier al de vijfde generatie. Maar de stap naar Mozart omvat meer dan een update naar de nieuwe modekleuren van dit jaar.

Bang & Olufsen begon enkele jaren geleden met designs te herdenken om ze upgradable te maken. Dat is waar het om draait bij Mozart. Alle digitale processing en streamingtechnologie zit in deze module, die eenvoudig te vervangen is. Ook door een nieuwe module als er nieuwe technologieën opduiken. De huidige module zou wel voldoende krachtig zijn om nog jarenlang geupdatet te worden. Volgens de fabrikant kant zo de levensduur van een streaming speakers zoals de A9 en 2 verlengd worden tot “tientallen jaren”. De meeste draadloze speakers gaan veel minder lang mee, onder meer omdat softwareondersteuning ophoudt.

Samen met nieuwe softwaremotor komen er ook nieuwe afwerkingen. Het iconische satellietschotel-design van Oivind Slaatto verandert niet echt, maar je kunt de Beosound A9 nu krijgen in Black Anthracite, Gold Tone en Natural. Het prijskaartje stijgt wel naar 3.299 euro.

Ook aan het aluminium behuizing van de Beosound 2 wordt niet geraakt. Je kon deze speaker al krijgen in Gold Tone en Natural, daar komt nu ook Black Anthracite bij. Naast de Mozart-module ontvangt de nieuwe derde generatie Beosound 2 ook een nieuwe gebruikersinterface en Active Room Compensation om het geluid aan te passen aan de kamer. Ook hier is de prijs hoger aan 2.999 euro.