Bang & Olufsen onthult bluetoothspeaker Beosound Explore

De nieuwe bluetoothspeaker Beosound Explore is waterbestendig, heeft een lange speelduur en is licht van gewicht. Christoffer Poulsen, SVP Product Management van Bang & Olufsen vertelt:

“We creëerden Beosound Explore als onze meest robuuste speaker, bestendig tegen de outdoor-elementen. Daarenboven is de speaker stof-, water- en krasbestendig dankzij zijn type 2 geanodiseerde aluminium buitenkant. De uitzonderlijke geluidskwaliteit voor zijn grootte, maakt van Beosound Explore de perfecte partner voor elk avontuur”.

De nieuwe bluetoothspeaker voor buitenactiviteiten is volgens het bedrijf de eerste speaker op de markt met type 2 geanodiseerd aluminium. Dit moet zorgen voor verbeterde krasbestendigheid. Samen met de waterbestendigheid (ip67) is deze bluetoothspeaker daarom ideaal voor outdooractiviteiten. Je hangt dit model via de aluminium karabijnhaak aan je rugzak tijdens lange wandelingen. Ook is er een geïntegreerde riem waar je de speaker mee kunt bevestigen.

Intern vinden we 1.8″ full range drivers. De speaker beschikt volgens de fabrikant over een superieure bas met 59dB bascapaciteit. Het 360 graden-ontwerp moet True360 omnidirectioneel geluid garanderen. De bluetoothspeaker weegt 631 gram en heeft een speeltijd van 27 uur.

Advertentie

Beosound Explore – Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe bluetoothspeaker is vanaf nu verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs is 199 euro. De speaker is verkrijgbaar in de kleuren Black Anthracite, Green en Grey Mist.

Lees meer over Bang & Olufsen.