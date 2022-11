Audio-Technica viert verjaardag met moderne versie van de Sound Burger

Audio-Technica bestaat 60 jaar. Om dat te vieren komt het bedrijf met een speciale editie van de legendarische draagbare platenspeler Sound Burger. De oorspronkelijke Sound Burger (AT727) verscheen in 1983 op de markt. Het is een opmerkelijke uitvoering van een platenspeler. Heel compact, draagbaar en de plaat plaats je er tussenin, vandaar de naam.

Audio-Technica viert het 60-jarig bestaan nu met een moderne variant van de Sound Burger. Vrijwel hetzelfde design, maar dan met moderne technologieën aan boord. De nieuwe AT-SB2022 Sound Burger beschikt namelijk over bluetooth en usb-c om de batterij op te laden. Geen geklooi met batterijen dus in tegenstelling tot bijna 40 jaar geleden. Gewoon opladen en spelen maar. Aangedreven door een riem kun je platen in 33 of 45 toeren afspelen. Je kunt zowel bedraad als draadloos luisteren. De batterij gaat 12 uur mee voordat je weer moet opladen. Het draaiplateau is van aluminium en de stylus is een vervangbare ATN3600L.

Prijs en beschikbaarheid

Het is nog niet helemaal zeker of de nieuwe versie van de draagbare platenspeler ook naar Nederland of België komt. Een prijs in euro’s is al wel bekendgemaakt. Deze bedraagt 229 euro. Hoeveel er echter gemaakt gaan worden is nog onduidelijk, dus wellicht moet je er snel bij zijn. De verkoop zou snel moeten beginnen, maar een datum is ons niet bekend. Meer informatie vind je op de website van Audio-Technica.

Advertentie

Lees meer over Audio-Technica.