Teufel AIRY OPEN TWS: draadloze oortjes met open ontwerp

Met de Teufel AIRY OPEN TWS is Teufel nu voor het eerst ook actief in de categorie open-ear TWS. Deze productcategorie is opkomend en neemt snel in populariteit toe, omdat je niet alleen je favoriete muziek en podcasts kunt beluisteren, maar tegelijkertijd blijft je gehoorgang volledig vrij en blijf je op de hoogte van het verkeer en alles om je heen. Dat is wel zo veilig.

Deze draadloze oortjes met open ontwerp zijn dan ook ideaal voor buitensporters. Of je nu aan het fietsen, wielrennen, mountainbiken of hardlopen bent. Zo blijven je oren vrij en heb je alles om je heen in de gaten, terwijl je ook kan genieten van opzwepende muziek tijdens het sporten. Ook handig voor in de bus trouwens, zodat je je halte niet mist. De oortjes beschikken over een verstelbare earhook- en earbud-positie en bieden bescherming tegen regen dankzij IPX4. Via een tweeweg-touchbediening met volumeregeling kun je de oortjes bedienen. Krijg je ook een telefoontje? Twee microfoons per earbud zorgen volgens de Berlijnse audiofabrikant voor de beste spraakkwaliteit.

Vierde kwartaal beschikbaar

Meer informatie over de specificaties volgen binnenkort. De Teufel AIRY OPEN TWS lanceren in het vierde kwartaal van 2024 in de kleuren Light Grey of Black. De geschatte adviesprijs ligt rond de 100 euro.

