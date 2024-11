Review: Medisana BS 444 connect lichaamsanalyse weegschaal

Vitadock+ app

Medisana heeft de eigen Vitadock+-app ontwikkeld waar de slimme producten van het merk mee verbonden kunnen worden en waarmee je inzicht krijgt in alle meetresultaten. De app is is geen hoogstandje, qua design en duidelijke structuur maar het doet wat het moet doen. De app kan een likje verf gebruiken en hier en daar is het even wegwijs worden in waar alle functies te vinden zijn. Op het gebied van gebruiksgemak valt er dus nog wel wat te winnen.

Maar, zoals gezegd doet de app wat hij moet doen. Wanneer de weegschaal eenmaal gekoppeld is kom je eigenlijk nog maar op één pagina uit als je de app opent. Hier zie je knoppen voor koppeling met de weegschaal, de badges die je verdiend hebt en een knop om handmatig waarden toe te voegen, bijvoorbeeld over je gewicht of bloedsuikerspiegel. daaronder is de laatste meting te zien, met in het groot je gewicht en daaronder een slider met BMI, lichaamsvet, spiermassa, lichamelijk vocht en botmassa. Tik je door dan kom je in een (ook weer niet heel overzichtelijk weergegeven) grafiekweergave waar je voor elk van deze metingen de resultaten er dag, week, maand, 3 maanden of jaar kunt bekijken. Zo kun je de voortgang bekijken en onder de grafiek zie je de status van het bereiken van je streefgewicht. Daaronder staan de individuele metingen, waar je zelf nog notities aan kunt toevoegen en ook kunt aangeven hoe je je voelde, of je heel actief was en of je net gegeten hebt.

Verdere instellingen zijn er niet echt, en voor de synchronisatie met Apple Gezondheid dien je naar de Apple Gezondheid-app te gaan en hier de Vitadock+-app toestemming te geven om data door te geven. Eenmaal gekoppeld worden de resultaten voor BMI, Gewicht, percentage lichaamsvet en vetvrije massa automatisch doorgeven aan Apple Gezondheid.