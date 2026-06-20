Review: Yamaha NX-70A – Actieve speakers met streaming, op Japanse wijze

Luchtig detail met hopen

De Bomb The Bass-versie van Say A Little Prayer is veel minimalistischer dan het origineel van Aretha Franklin, dat maakt het ook mooi. De stem van Maureen wordt door de NX-70A prachtig neergezet, met een opvallende zuiverheid. In de playlist komt even later de 2012-remaster van Don’t Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush langs. Het blijken dan niet enkel vrouwelijke vocals te zijn die mooi klinken, ook Gabriels onmiddellijk herkenbare stem klonk heel authentiek. Dat was ook zo bij de heel idiosyncratische stem van Benjamin Clementine op ‘I Tell A Fly’. Tijdens de track By the Ports of Europe vond ik het heel mooi hoe de hoge noten die Clementine kan halen krachtig overkwamen. Er komt halverwege ook een soort klavecimbel-instrument langs, ver naar links gemixt, met koorgezang rechts, waardoor de soundstage opeens heel ruim leek te zijn.

Ze mogen klein zijn, de NX-70A kan probleemloos dynamisch sterk uit de hoek komen. De paukslagen bij III. March of the English. March of the Allies. The Tumult of Battle die je vindt op ‘Paul Wranitzky Symphonies’ van het Akademie für Alte Musik Berlin werden zo met voldoende impact en slam neergezet. De nadruk bij Yamaha ligt altijd meer op verfijning en een heel natuurlijk aanvoelende helderheid, wat net de strijkers en blazers knap deed verschijnen. De fluit die zorgt voor een militair gevoel kwam bovendien heel realistisch naar voren, dat is altijd een lastige. De percussie was dus niet overdreven dominant, dat klopt. Maar werd spannend genoeg gepresenteerd om het karakter van dit werk, met z’n evocatie van het slagveld, over te brengen. Gegeven het formaat van deze speakers was het een indrukwekkende prestatie. Het bewijst weer dat een slim ontworpen actief systeem meer kan dan een passieve weergever met losse versterker.

Bovendien luisterde ik naar dit stuk met YPAO volledig ingeschakeld. Je kunt hier meerdere zaken verdere instellen; toen ik YPAO behield maar de equalizer-optie uitschakelde werd de weergave een stukje warmer en voller. Als voorstander van kamerkalibratie zou ik niettemin aanraden om YPAO te gebruiken, het is een echte troef van deze speakers. De woonkamer waar ik de Yamaha’s getest heb, is aan een kant grotendeels open. Dat kan wel eens een akoestische meting verstoren, vaak krijg ik daardoor met kalibratie een iets te dun geluid in deze ruimte. Het is echter heel makkelijk om via de MusicCast-app een streepje meer of minder helderheid en bas toe te voegen.

Het is altijd bang afwachten of een systeem zoals dit goed gaat samenwerken met de tv. HiFi-merken zijn niet altijd even goed in HDMI-integratie. Wellicht omdat Yamaha veel ervaring heeft met soundbars en AV-receivers, is dat bij de NX-70A geen probleem. Met de LG 65OLEDC25 in de woonkamer verliep de communicatie foutloos, incluis het overschakelen naar de tv-ingang als er na het streamen de televisie wordt ingeschakeld. Met ‘John Williams in Tokyo’ op Disney+, waarbij de bekende componist nog eens in de Suntory Hall opduikt om het Saito Kinen-orkest te dirigeren, zetten de Yamaha-speakers een ijzersterke prestatie neer met het thema van Superman en drie werken uit Harry Potter. Qua helderheid was dit lichtjaren beter dan de ingebouwde tv-speakers, wat lezers wellicht niet zal verrassen. De NX-70A is echter ook sterker dan vele rivalen op dit vlak, omdat het veel blootgeeft van de opname. De speakers hebben bovendien weinig last van compressie als het luider wordt, wat vaker voorkomt bij draadloze en actieve modellen. De weergave blijft daardoor natuurlijker, want de NX-70A net heel geschikt maakt voor orkestrale muziek zoals deze. De zachte tonen van de celesta bij het aanvang van Hedwig’s Theme zouden ook hun in-de-lucht-zwevend karakter bij iets als een paar Sonos Fives verliezen, hier blijft het magische aanwezig. Die evenwichtigheid en helderheid is een troef bij heel wat content op tv, vooral als het draait rond dialogen en veel details om sfeer te scheppen, zoals bij The Burroughs op Netflix of Slow Horses op Apple TV. Bij een keiharde actiescène, zoals Godzilla die het schip van Kong aanvalt in’ Godzilla vs King Kong’ slagen de NX-70A-speakers om de bombastische muziek en de slagschepen die kanonnen afvuren sensationeel over te brengen. Er mocht wat meer body zijn in sommige effecten, als je het echt cinematisch wil maken zou een subwoofer wellicht op dit punt het verschil maken – een conclusie die ik niet zou maken puur als het gaat om muziek. De presentatie is vooral ruim en luchtig genoeg zodat de vele geluidseffecten niet samengedrukt worden. Het is een enorme upgrade op dit vlak, zowel tegenover tv-speakers als tegenover typische soundbars.